Katılım Emeklilik "Türkiye Drone Race 26"ya sponsor oldu

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) Drone Racing World Cup serisinin Türkiye ayağı "Türkiye Drone Race 26", Katılım Emeklilik sponsorluğunda 5-6 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Katılım Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 3. kez düzenlenecek etkinlik, Tech Drone League Spor Kulübü organizasyonuyla Sultangazi Etkinlik Alanı'nda iki gün boyunca drone yarışlarını teknoloji ve deneyim alanlarıyla bir araya getirecek. Organizasyonda, 12 ülkeden 33'ü yabancı olmak üzere toplam 70 sporcu yer alacak. Yarışlarda pilotlar, hızlı FPV dronelarıyla FAI Drone Racing World Cup puanları kazanmak için mücadele edecek.

FPV gözlükleriyle dronun bakış açısından uçan pilotların yüksek hız, refleks, doğru çizgi seçimi ve anlık karar verme becerilerinin öne çıkacağı yarışlar, izleyicilere havacılık teknolojisinin dinamik spor dallarından birini yakından takip etme imkanı sunacak.

Teknolojinin farklı alanlarında gelişen yeni nesil deneyimlerin gençlerle buluşmasını önemseyen Katılım Emeklilik, Türkiye Drone Race 26'nın sponsorları arasında yer alarak, organizasyona destek veriyor. Şirket, bu işbirliğiyle hem havacılık teknolojilerinin Türkiye'de gelişimine hem de gençlerin teknolojiyle bağının güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye Drone Race 26, yalnızca drone yarışlarından oluşmayacak. Ziyaretçiler, uluslararası pilotların parkurdaki mücadelesini takip ederken, yarış alanında kurulacak teknoloji ve deneyim noktalarında farklı etkinliklere de katılabilecek.

Program kapsamında drone deneyim alanı, drone simülatörü, Drone Soccer, robot futbolu, robot köpek alanı, micro drone atölyesi, IQ Robot, AIM Robot, VR sim koltuk, Segway, refleks etkinliği ve indoor ışıklı drone şov ziyaretçilerle buluşacak. Organizasyon, 5-6 Eylül'de 14.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.