Yatırım yaparken katılım finans ilkelerine uygun şirketleri tercih etmek isteyen yatırımcıların yakından takip ettiği Katılım Endeksi, belirli etik ve mali kriterleri karşılayan şirketleri bir araya getiriyor. Faaliyet alanlarından finansal yapılarına kadar birçok ölçütün dikkate alındığı endeks, faizsiz yatırım anlayışını benimseyen yatırımcılara rehberlik ediyor. Peki Katılım Endeksi nedir, Katılım Endeksinde yer alan şirketlerin faaliyet alanları nelerdir? İşte merak edilen ayrıntılar...

Katılım Endeksi katılım finans ilkelerine uygun şekilde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinden oluşturulan Borsa İstanbul endeksidir. Endeksin temel amacı, faizsiz yatırım yapmak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcıların belirlenen kurallara uygun şirketlere daha kolay ulaşmasını sağlamaktır. Bunun yanında şirketlerin katılım finansına yönelik farkındalığını artırmak, bu alandaki yatırım imkanlarını geliştirmek ve katılım finans sektörünün büyümesine katkı sunmak da endeksin oluşturulma amaçları arasındadır. Peki, Katılım Endeksinde yer alan şirketlerin faaliyet alanları nelerdir?

Katılım Endeksinde yer alan şirketlerin faaliyet alanları nelerdir?

KATILIM ENDEKSİNDE YER ALAN ŞİRKETLERİN FAALİYET ALANLARI NELERDİR?

Katılım finans ilkelerine aykırı faaliyetlerde bulunan şirketler endekse dahil edilmiyor.

Alkollü içki üretimi ve ticareti, tıbbi amaçlar dışında uyuşturucu madde üretimi ve satışı, kumar ve benzeri faaliyetler, domuz ve domuz ürünlerinin üretimi ile ticareti, faiz esasına dayalı finans işlemleri, para ve benzeri varlıklarla yapılan bazı vadeli işlemler, İslami değerlere aykırı yayıncılık ve eğlence faaliyetleri, çevreye ve canlılara büyük zarar veren çalışmalar, insan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik ve genetik faaliyetler ile tütün ürünlerinin üretimi ve ticareti endeks kapsamı dışında tutuluyor.

Bu alanlarda faaliyet göstermeyen şirketler ise mali kriterleri de karşılamaları halinde Katılım Endeksi'nde yer alabiliyor. Katılım Endeksi'nde üretim, gıda, sağlık, teknoloji, enerji, sanayi, tekstil ve gayrimenkul gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler bulunabiliyor.

Katılım Endeksinde yer alan şirketlerin faaliyet alanları nelerdir?

KATILIM ENDEKSİ HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENİR?

Katılım Endeksi, katılım finans ilkelerine uygun yatırım yapmak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılar için Borsa İstanbul tarafından oluşturulan endekslerden oluşuyor. Endeksin amacı, yatırımcıların katılım esaslarına uygun faaliyet gösteren şirketleri daha kolay belirleyebilmesini sağlamak ve katılım finans sektörünü desteklemektir.

Şirketlerin endekse dahil edilmesi sürecinde hem faaliyet alanları hem de finansal yapıları değerlendiriliyor. Bu kapsamda Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu (KAFİF) esas alınırken, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Danışma Kurulu tarafından hazırlanan standart ve rehber doğrultusunda inceleme yapılıyor.

Endeks kapsamındaki şirketler Mayıs-Eylül ve Ekim-Nisan dönemleri olmak üzere yılda iki kez yeniden değerlendiriliyor.

Katılım Endeksinde yer alan şirketlerin faaliyet alanları nelerdir?

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN HİSSE YATIRIMI NE KADAR KAZANDIRIR?

Katılım Endeksi'ne uygun hisselerin sağlayacağı getiri için sabit bir oran yoktur. Yatırımın kazancı, piyasa koşulları, ekonomik gelişmeler ve yatırım yapılan şirketlerin performansına göre değişiklik gösterir.

Katılım finans ilkelerine uygun hisselerin uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle tercih edildiği belirtilirken, geçmiş dönem performanslarının istikrarlı bir büyüme eğilimi gösterdiği ifade ediliyor. Fakat diğer hisse senetlerinde olduğu gibi katılım endeksindeki hisselerde de kesin kazanç garantisi bulunmuyor.

Katılım Endeksinde yer alan şirketlerin faaliyet alanları nelerdir?

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN HİSSELERİN YATIRIM AVANTAJLARI NELERDİR?

Katılım Endeksi'nde yer alan hisseler, faizsiz yatırım yapmak isteyen yatırımcılara katılım finans ilkelerine uygun seçenekler sunuyor. Endekste bulunan şirketlerin belirli etik ve mali kriterleri karşılaması, yatırımcıların daha şeffaf şekilde faaliyet gösteren şirketlere yönelmesini sağlıyor.

Ayrıca düzenli olarak denetlenen şirketlerin endekste yer alması, yatırımcıların şirketlerin faaliyet alanlarını ve mali yapılarını daha yakından takip edebilmesine imkan tanıyor. Katılım Endeksi uzun vadeli yatırım düşünen ve katılım finans ilkelerine uygun şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir referans niteliğindedir.