Faizsiz finans prensiplerine uygun alternatif sigorta modellerine ilgi artarken, katılım sigortacılığı da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Dayanışma ve risk paylaşımı esasına dayanan bu sistem, geleneksel sigortacılıktan farklı işleyişiyle dikkat çekiyor. Peki, katılım sigortacılığı nedir?

Katılım sigortacılığı, sigorta hizmetlerinden yararlanmak isteyen katılımcıların ortak bir fon oluşturduğu ve oluşabilecek zararların bu fon aracılığıyla karşılandığı bir güvence modeli olarak öne çıkıyor. İslami finans ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösteren sistem, son yıllarda Türkiye'de de giderek daha fazla tercih edilmeye başladı.

KATILIM SİGORTACILIĞI NEDİR?

Katılım sigortacılığı, katılımcıların belirli katkı paylarıyla ortak bir havuz oluşturduğu ve meydana gelen zararların bu havuzdan karşılandığı bir sigorta modelidir. Temelinde yardımlaşma, dayanışma ve risk paylaşımı anlayışı bulunan sistem, "tekâfül" olarak da adlandırılır.

Türkiye'de katılım sigortacılığı faaliyetleri, ilgili mevzuat ve düzenlemeler kapsamında yürütülmektedir. Katılım esaslarına göre düzenlenen poliçelerde toplanan katkı payları, faizsiz finans ilkelerine uygun yatırım araçlarında değerlendirilir. Oluşan hasarlar ve tazminat ödemeleri de yine bu ortak fon üzerinden gerçekleştirilir. Böylece katılımcılar hem sigorta güvencesinden yararlanır hem de sistemin ortak paydaşı konumunda bulunur.

Katılım sigortacılığında amaç, riskin bir sigorta şirketine tamamen devredilmesinden ziyade katılımcılar arasında paylaşılmasıdır. Bu yönüyle sistem, geleneksel sigortacılıktan ayrılır. Katılımcılar tarafından oluşturulan havuz, muhtemel zararların karşılanmasında temel kaynak olarak kullanılır.

Katılım sigortacılığı nedir?

KATILIM SİGORTACILIĞININ TEMEL İLKELERİ

Katılım sigortacılığının temelinde yardımlaşma ve dayanışma anlayışı yer alır. Sisteme dahil olan katılımcılar, oluşabilecek riskleri ortaklaşa üstlenir. Böylece herhangi bir katılımcının zarar görmesi durumunda, tazminat ödemesi ortak havuzdaki fonlardan karşılanır.

Katılım sigortacılığı modelinde fonların değerlendirilmesi de belirli kurallara tabidir. Katkı paylarından oluşan birikimler faizsiz finans ilkelerine uygun yatırım araçlarında değerlendirilir. Süreç, danışma komiteleri ve ilgili düzenleyici kurumlar tarafından denetlenir. Bu sayede katılım esaslarına uygunluk gözetilir.

Sistemin önemli unsurlarından biri de şeffaflıktır. Katılımcılara fonların nasıl değerlendirildiği, gelir ve giderlerin nasıl oluştuğu konusunda düzenli bilgilendirme yapılır. Ayrıca faaliyetler hem bağımsız denetim kuruluşları hem de ilgili kamu otoriteleri tarafından takip edilir.