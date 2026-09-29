Portföyde yer alan kira sertifikalarının ortalama vadesi, fonun piyasa koşullarındaki değişimlere karşı hassasiyetini etkileyebilir. Kısa ve uzun vadeli fonların fiyat hareketleri bu nedenle farklılık gösterebilir.

Kaydet a- | +A

Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu, portföyünde fon izahnamesinde belirtilen oranlar doğrultusunda kısa vadeli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yer veren bir katılım fonudur. Güncel işlem esaslarına göre alım ve satım işlemleri fon dokümanlarında belirtilen valör süresiyle gerçekleştirilebilir. Ziraat Bankası’nın paylaştığı bilgilere göre, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25 ile 90 gün arasında tutuluyor. Portföyde, TL cinsinden olmak koşuluyla gelir ortaklığı senetleri ile faizsiz ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere de yer veriliyor.

Kısa vadeli kira sertifikaları fonu nedir?

KTV özellikle:

● Kısa vadeli yatırım yaklaşımını benimseyen,

●Nakit ihtiyacını kısa vadeli planlayan,

● Portföyünde kısa vadeli katılım esaslı araçlara yer vermek isteyen yatırımcılar açısından değerlendirilebilir.

YATIRIM SÜRESİNE GÖRE FON SEÇİMİ

Kira sertifikaları fonu seçerken öncelikle yatırımın ne kadar süreyle devam ettirilmesinin hedeflendiği netleştirilmelidir. Kısa vadeli nakit ihtiyacı olan bir yatırımcıyla orta ve uzun vadeli yatırım anlayışına sahip bir yatırımcının değerlendireceği fon yapısı farklı olabilir. Fonun işlem saatleri, alış ve satış valörü, risk değeri, yönetim ücreti ve portföy dağılımı yatırım öncesinde güncel fon dokümanlarından kontrol edilmelidir.