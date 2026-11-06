Kısmi ödeme uygulaması, belirli şartlar altında BES birikiminin tamamını bozmadan çeşitli ihtiyaçlara yönelik finansal destek sağlayabiliyor. Katılımcıların başvuru yapmaları için belirlenen hallerde daha önce kısmen ödeme almamış olmaları gerekiyor. Peki, Kısmen ödeme hakkının kullanılabilmesi için gerekli evraklar nelerdir?

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Evlilik, konut alımı ve doğal afet hallerinde, katılımcılar sözleşmelerini sonlandırmadan birikimlerinin bir kısmını alabilir. Kısmi ödeme, BES sözleşmesinin sona erdiği ve katılımcının artık sistemde yer alamayacağı anlamına gelmiyor. Katılımcı, kısmi ödeme aldıktan sonra sistemde kalmaya ve birikim yapmaya devam edebiliyor. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için her durum için farklı şartların yerine getirilmesi ve bazı belgelerin sunulması gerekir. Peki, kısmen ödeme hakkı için gerekli evraklar neler?

Kısmen ödeme hakkının kullanılabilmesi için gerekli evraklar nelerdir?

KISMEN ÖDEME HAKKI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Evlilik Halinde; katılımcının, başvuru tarihinden önceki iki ay içinde veya kısmen ödeme tarihinden itibaren iki ay içinde evlendiğini doğrulayan e-Devlet sistemi ile üretilen doğrulama kodu ve barkodu bulunan ve evlilik tarihini gösteren nüfus kayıt örneğini şirkete sunması gerekmektedir.

Konut Alımı Halinde; başvuru tarihinden en az iki ay önce veya kısmen ödeme tarihinden itibaren iki ay içinde yüzde elli sahiplik payını gösteren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan webtapu sistemi ile üretilen doğrulama kodu ve barkodu bulunan kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş tapu belgesinin bir nüshasını şirkete sunulması gerekmektedir.

Bu belgelerin kısmen ödeme başvurusu esnasında ibraz edilmemesi durumunda, kısmen ödeme tutarının, katılımcının Devlet katkısı hesabında mevcut tutarın 10/2 katını aşan kısmı ve Devlet katkısı hesabından ödenecek olan tutar iki ay içinde belgelerin ibraz edilmesi durumunda ödenir.

Doğal Afet Halinde; genel hayata etkili bir doğal afet ilan edilen bölgelerde, afetten zarar gören katılımcılar, afetin meydana geldiği tarihten sonraki altı ay içinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından duyurulan belgenin bir nüshasının emeklilik şirketine sunarak kısmen ödeme başvurusu yapabilirler.