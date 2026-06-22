Konut fiyatlarında 2023’ten bu yana yaklaşık %20 reel gerileme yaşandı. Bu durum fırsat oluştururken, yüksek finansman maliyetleri satışlar önünde risk olmaya devam ediyor. Orta Doğu’daki tansiyonun düşmesiyle birlikte finansman maliyetlerinde gerileme bekleniyor. Katılım bankaları tarafından ilan edilen en düşük konut finansmanı oranı %2,73 olurken; 2 milyon TL’nin geri ödemesi ise 6,85 milyon TL gibi yüksek bir seviyede...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Ev alma hayali kuran vatandaşlar için “fiyatlarda reel gerileme” önemli bir fırsat sunarken, “finansman maliyetlerindeki yüksek seyir” harekete geçme noktasında engel olmaya devam ediyor. Konut fiyatlarında 2023’ün ortalarından bu yana yaklaşık %20 reel gerileme yaşandı. Buna karşılık ciddi finansman maliyetleri ve yüksek kâr payı getirileri, konut yatırımcısını da “bekle-gör” konumunda tutuyor.

1 YILLIK REEL DÜŞÜŞ %6,1

TCMB tarafından açıklanan verilere bakıldığında, Konut Fiyat Endeksi (KFE) mayısta aylık bazda yüzde 1,7 arttı. Yıllık yükseliş ise yüzde 24,5 civarında gerçekleşti. Sadece son 1 yıllık dönemde konutta reel düşüş %-6,1 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerinde göre konut satışları ise mayısta, bayram ve resmî tatil günlerinin fazla olması sebebiyle, geçen yılın aynı ayına göre %31,2 azaldı ve 93 bin 333 adet oldu.

Konutta bir fırsat, bir risk! 2 milyon TL finansmanın geri ödemesi ne kadar?

ORTA DOĞU FAKTÖRÜ

Finansman maliyetlerinin yüksek seyretmesinin gayrimenkul piyasaları üzerinde de etkili olduğunu belirten sektör temsilcileri “Paranın bu seviyelerdeki maliyeti, konut fiyatlarının da enflasyonun üzerinde artış yapmasını zorlaştırıyor. Böylece fiyatlarda reel gerileme yaşanıyor. Orta Doğu’daki gerilimlerle birlikte TCMB’den indirim beklentileri de ötelenince, konut fiyatları üzerindeki baskı devam ediyor” tespitinde bulunuyor.

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ALTERNATİF YATIRIM CAZİBESİ

Yüksek kâr payı getirilerinin bazı yatırımcıları gayrimenkulden uzaklaştırarak alternatif finansal araçlara yönlendirdiğine dikkat çeken analistler de “Konut finansmanına erişimin zorlaşması ve yüksek maliyet, gayrimenkulde talebi baskılıyor” diye konuşuyor. Piyasada tasarruf finansman şirketlerinin ağırlığını artırmaya başladığı ancak buna rağmen paranın maliyet seviyelerinin, konutta fiyat artış hızını sınırladığı ifade ediliyor.

Konutta bir fırsat, bir risk! İşte 2 milyon TL finansmanın geri ödemesi

ALTIN FİYATLARI ETKİSİ

Yüksek finansman maliyetine rağmen 2026’nın ilk çeyrek dönemine kadar altın fiyatlarındaki yükselişin servet etkisine sebep olduğunu ve konut almayı planlayan yatırımcıların yastık altı birikimlerini kullandığını ifade eden analistler, “Şimdi altında yükseliş durdu, hatta düşüş var. Servet etkisi azalıyor. Buna karşılık TCMB’nin anketinde altına olan ilginin azaldığı ve gayrimenkule olan ilginin arttığı da gözlemleniyor” yorumunda bulunuyor.

KONUT FİNANSMANI ORANLARI

Orta Doğu’daki risklerin son dönemde azalması, petrolde gerileme, ülke risk primi ve tahvil getirilerinde düşüş gibi faktörlere dikkat çeken uzmanlar; bunların para politikasına da “gevşeme” yönlü eğilime sebep olabileceğini ve fonlama maliyetinde yaşanabilecek düşüşlerin, finansman oranlarına da zamanla yansıyabileceğini aktarıyor.

19 Haziran 2026 itibarıyla katılım bankaları tarafından sunulan en düşük konut finansmanı oranları şöyle:

Katılım Bankası Kâr Payı Oranı Vakıf Katılım %2,73 Albaraka %2,80 Ziraat Katılım %2,89 Kuveyt Türk %2,91 Türkiye Finans %2,95 Dünya Katılım %2,99 Emlak Katılım %3,39

(Not: Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Oranlar, şubelerde ve günden günde farklılık gösterebilir.)

2 MİLYON TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alındığında 2 milyon TL konut finansmanının geri ödemesi şöyle: