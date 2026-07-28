Ev alma hayali kuran binlerce tüketici, konut finansmanı oranlarında düşüşe kilitlendi. Merkez Bankasının geçen haftaki PPK toplantısında sıkı para politikasını koruması ise oranlarda sınırlı da olsa yükselişi beraberinde getirdi. Önceki hafta en düşük %2,73 olan konut finansmanı oranı, bu hafta %2,80’e yöneldi. 2 milyon TL finansmanın aylık taksiti de Türkiye ortalamasına göre 2 kira bedelinin üzerinde gerçekleşti.

Merkez Bankası’nın 23 Temmuz’daki PPK toplantısında piyasa fonlamasını %40’tan sürdürme kararı almasının ardından dikkatler bir yandan da konut finansmanı oranlarına çevrildi.

Ev alma hayali kuran binlerce tüketici konut finansmanı oranlarında düşüş beklerken, bu anlamda Merkez Bankasının faiz indirimi süreci yakından takip ediliyor.

Konutta oranlar yükseldi! 2 milyon TL'nin taksiti 2 kirayı aştı

PETROL FİYATLARI KRİTİK

Gedik Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Petrol fiyatlarında 80 doların altına dönülmedikçe, ağustosta fonlama oranlarının haftalık repoya (%37’ye) kaydırılma ihtimalinin de önemli oranda azaldığını değerlendiriyoruz. Mevcut durumda sürecin eylül/ekim dönemine sarkması ve yılın kalanındaki olası faiz indirimlerinin daha sınırlı kalması mümkün görünmekte. Bu bağlamda sene sonu politika faizi %35,50-36,00 civarında kalabilir” denildi.

Konutta oranlar yükseldi! 2 milyon TL'nin taksiti 2 kirayı aştı

2027 YILI FARKLI OLABİLİR

Petrol fiyatlarının 70-80 dolar aralığına dönmesi durumunda ise 2027'nin ilk yarısında hızlanabilecek bir faiz indirim sürecinin temelde bozulmadığına dikkat çekilen Gedik Yatırım’ın raporunda “Yalnızca başlangıç noktasının bir süre ötelendiğini söyleyebiliriz. TCMB’nin de son toplantıda talepteki zayıflığın belirginleştiğine dair yaptığı vurgu, şartlar oluştuğunda gevşeme eğilimini yansıtıyor” yorumunda bulunuldu.

Konutta oranlar yükseldi! 2 milyon TL'nin taksiti 2 kirayı aştı

ENFLASYON VE FAİZ…

Dış faktörlerin finansal koşullar ve döviz rezervleri üzerinde sarsıcı baskı oluşturmağı bir patikada 2027’nin ilk yarısında güçlü baz etkilerinin de devreye girmesiyle yıllık enflasyonunun %24-25 bandına hızlı bir gerileme kaydedebileceği ifade edilen raporda, “Bu muhtemel dezenflasyonist dönem de TCMB cephesinde 2027’nin ilk yarısında düşünülenden daha hızlı ve kararlı bir faiz indirim sürecini (ilk yarı sonuna kadar %30 seviyesine kadar gerilemeyi) beraberinde getirebilir” görüşü dile getirildi.

Konutta oranlar yükseldi! 2 milyon TL'nin taksiti 2 kirayı aştı

KONUT FİNANSMANI ORANLARI

Merkez Bankasının sıkı para politikasını koruması, konut finansmanı oranlarında sınırlı da olsa yükselişi beraberinde getirdi. Önceki hafta en düşük %2,73 olan konut finansmanı oranı %2,80’e yöneldi.

Katılım bankaları tarafından 27 Temmuz itibarıyla açıklanan konut finansmanı oranları şöyle:

Banka Adı Kar Payı Oranı Albaraka Türk %2,80 Vakıf Katılım %2,89 Türkiye Finans %2,95 Kuveyt Türk %2,99 Dünya Katılım %2,99 Emlak Katılım %3,39

(İnternet sitelerinde ilan edilen oranlar dikkate alınmıştır.)

2 MİLYON TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alınarak 2 milyon TL konut finansmanı için örnek ödeme tablosu ise şöyle:

Finansman tutarı 2 milyon TL Finansman oranı %2,80 Finansman vadesi 120 ay Aylık taksit 58 bin 167 TL Toplam geri ödeme 6 milyon 980 bin 15 TL

Endeksa verilerine göre Haziran 2026’da Türkiye’de ortalama kira 26 bin 502 TL olarak ölçüldü. 2 milyon TL konut finansmanının aylık taksitinin ise 2 kira bedelini aştığı görüldü.