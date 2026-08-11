Kuveyt Türk Lonca Girişimcilik Merkezi'nin 12'nci dönemi başladı

Kuveyt Türk bünyesinde faaliyet gösteren Lonca Girişimcilik Merkezinin 12. dönem programına 11 girişim seçildi. Kuveyt Türk Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Okan Acar, "Yapay zekadan finansal teknolojilere, tarım teknolojilerinden SaaS çözümlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede yenilikçi fikirlere kapılarımızı açıyor ve Türkiye'nin teknoloji potansiyelini birlikte büyütüyoruz" dedi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve yenilikçi fikirleri ekonomiye kazandırmak amacıyla faaliyet gösteren Lonca Girişimcilik Merkezi, 12. dönem programını başlattı.

Girişimcilerden ilgi gören program, yeni dönemde bine yakın başvuru aldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda teknoloji, yapay zeka, finans, perakende ve tarım gibi farklı sektörlerde çözümler sunan 11 girişim, Lonca 12. Dönem programına katılmaya hak kazandı.

Yeni dönemde, tarım emtiasını yöneten girişimlerden stok yönetimine, bireysel yatırımcılara destek programlarından sağlık sistemindeki finansal kayıpları azaltmayı amaçlayan girişimlere kadar çeşitli alanlarda yapay zeka destekli girişimler dikkati çekiyor.

400 BİN LİRA HİBE DESTEĞİ

Lonca Girişimcilik Merkezi, bugüne kadar tamamladığı 11 dönem boyunca toplam 110 girişimi mezun etti. Yeni dönemde seçilen girişimlere desteklerini artırarak sürdüren merkez, girişim başı 400 bin lira hibe desteğinin yanı sıra kapsamlı bir hızlandırma paketi sağlıyor. 12. dönem girişimcilerine alanında uzman isimlerden eğitim, danışmanlık ve mentörlük desteği, ulusal ve uluslararası pazarlama faaliyetlerine yönelik etkinlik ve fuar katılım imkanları, açık ofis kullanımı, Kuveyt Türk’ün altyapısı ve API servislerine erişim, doğrudan işbirliği geliştirme fırsatları ve yurt dışı pazarlara açılmalarını destekleyecek globalleşme imkanları sunuluyor.

Lonca'nın 12. dönemine seçilen girişimlerden "Cropto", buğday, mısır, fındık, pamuk ve pirinç gibi fiziksel tarım ürünlerini blokzincir tabanlı tokenlara dönüştürerek, tarım emtialarını dijital varlıklara taşıyor ve söz konusu varlıklara günün her saati erişim ve alım satım imkanı sunuyor.

E-posta, doküman, sohbet ve kurum içi iletişimleri analiz ederek hukuki, regülasyon ve uyum risklerinin süreç ilerlemeden tespit edilmesini sağlayan "Compuvi", yapay zeka odaklı bir risk platformu olarak hizmet veriyor.

"Omnitive", sipariş, stok, mağaza, depo, tedarikçi ve teslimat süreçlerini yapay zeka operasyon katmanında birleştirerek envanteri görünür kılıyor.

Büyük dil modellerini, yapay zeka asistanlarını ve kurumsal API'leri tek güvenli altyapı altında birleştiren "SeriAI", kurumların yapay zeka süreçlerini merkezi, kontrollü ve ölçeklenebilir şekilde yönetmesini sağlıyor.

Hastanelerin sigorta ve geri ödeme süreçlerindeki gelir kayıplarını azaltan yapay zeka çözümü "Finakis", faturalama dosyalarını analiz ederek, hatalı kod, eksik belge ve kural uyumsuzluklarını sigortaya gönderim öncesinde tespit ediyor.

"GrowthWise", KOBİ'lerin analitik, gelir ve pazarlama verilerini analiz ederek, büyüme darboğazlarını ortaya çıkaran ve uygulanabilir aksiyon önerileri sunan yapay zeka destekli danışman platformu olarak öne çıkıyor.

Kodlama bilgisi gerektirmeden bilgisayarlı görü uygulamaları geliştirmeyi, devreye almayı ve yönetmeyi sağlayan "NovaVision", kalite kontrol, hata tespiti ve üretim hattı optimizasyonuna odaklanıyor.

Bankalar, sigorta şirketleri ve ödeme kuruluşları gibi regülasyon yoğun kurumlar için mevzuat takibi sunan yapay zeka tabanlı "Qberx" platformu, resmi yayınları izliyor, değişikliklerin etkisini analiz ediyor ve görevleri ilgili ekiplere yönlendiriyor.

Toptan satış firmalarının sipariş, teklif, sevkiyat, tahsilat, müşteri yönetimi, fiyatlandırma, stok ve finans süreçlerini tek platformda yönetmesini sağlayan "Revleno", yapay zeka destekli B2B çözüm sunuyor.

Finans, telekom ve e-perakende sektörlerine yönelik büyük veri ve yapay zeka platformları sağlayan "Datazza", "Lakehouzze" ürünüyle veri ambarı ve veri gölü yapılarını merkezi bir mimaride birleştiriyor.

"Roboritma" ise bireysel yatırımcıların ileri yazılım bilgisi gerektirmeden algoritmik işlem stratejileri oluşturmasını, test etmesini ve otomatik çalıştırmasını sağlayan yapay zeka destekli yatırım platformu olarak faaliyet gösteriyor.

"TÜM GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE KATMA DEĞER SAĞLIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Okan Acar, Lonca Girişimcilik Merkezi'nde teknoloji odaklı girişimleri destekleyerek, sadece finans sektörüne değil, Türkiye'nin tüm girişimcilik ekosistemine katma değer sağladıklarını belirtti.

Geride bırakılan 11 dönemde 110 girişim mezun ettiklerini hatırlatan Acar, şunları kaydetti:

"12. dönemimize seçilen 11 girişimimizi yürekten tebrik ediyor, onlarla yeni başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Yapay zekadan finansal teknolojilere, tarım teknolojilerinden SaaS çözümlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede yenilikçi fikirlere kapılarımızı açıyor ve Türkiye'nin teknoloji potansiyelini birlikte büyütüyoruz. Kuveyt Türk olarak, girişimcilerimizin her zaman yanında olmaya, birlikte üretmeye ve gelişmeye devam edeceğiz."