Sermayeyi koruyarak yatırım yapmayı mümkün kılan leasing (finansal kiralama) finansman aracını değerlendirmek isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan biri de giderler oluyor. Peki, leasing'te (finansal kiralama) ne gibi masrafler söz konusu? Leasing giderleri neler?

Leasing, yani finansal kiralama, sermayeyi koruyarak yatırım yapmayı mümkün kılan etkili bir finansman aracı olarak öne çıkar. Leasing (finansal kiralama) sözleşmelerine taşınır ve taşınmaz mallar konu olabiliyor. Ancak bilgisayar yazılımlarının çoğaltılmış nüshaları hariç olmak üzere patent gibi fikri ve sınai haklar leasing kapsamına alınamıyor.

Leasing sözleşmeleri, müşteri ile yapılan görüşmeler sonucunda varılan mutabakat doğrultusunda, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde uzman ekipler tarafından hazırlanıyor. Peki, leasing sisteminde (finansal kiralama) ne gibi masrafler söz konusu? Leasing giderleri neler olabilir?

Leasingte (Finansal Kiralama) ne gibi masrafler söz konusu? Leasing giderleri

LEASİNG'TEKİ MASRAFLAR NELER?

Yapılan işin niteliğine göre değişmekle birlikte, müşterilerden yönetim gideri, devir ücreti, sigorta primi, ithalat masrafları alınmaktadır.

LEASİNG İŞLEMLERİ BANKALARDAKİ KREDİ LİMİTLERİNİ ETKİLİYOR MU?

Ayrıca leasing işlemleri, bankalardaki kredi limitlerini etkilemiyor. Leasing şirketleri, bankaların sağlayacağı limitlerinden bağımsız limit tesis ederler.

LEASİNG'DE İKİ KERE Mİ KDV VAR?

Leasingde çift KDV uygulaması bulunmuyor. Malın satın alınması sırasında ödenmesi gereken KDV, leasing şirketi tarafından müşteri adına yapılıyor. İlgili KDV de leasing sözleşmesi süresince taksitler halinde müşteriden tahsil ediliyor.