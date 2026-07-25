Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıta gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Bugünden itibaren motorinin litresi 4 lira 20 kuruş arttı. Zammın ardından birçok şehirde motorinin litresi 80 lirayı aştı.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam üstüne zam olarak yansımaya devam ediyor. ABD-İran savaşında tansiyonun yeniden yükselmesiyle brent petrolün varil fiyatı bu hafta 100 doları aşarak 2 ayın zirvesine çıktı. Bu gelişme ise akaryakıt fiyatlarına 2,5 haftada 8 kez zam gelmesine neden oldu.

MOTORİNE 4 LİRA 20 KURUŞ ZAM

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 4 lira 20 kuruş arttı. Zammın ardından motorin Türkiye'deki birçok şehirde 80 lira bandını aştı.

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FİYAT 2,5 HAFTADA 18 LİRADAN FAZLA ARTTI

Petroldeki yükseliş nedeniyle son 2,5 haftada akaryakıta zam üstüne zam geldi. Bu süreçte 6 kez zamlanan motorin 15 lira 55 kuruş, 2 kere zamlanan benzin ise 2 lira 81 kuruş arttı. Böylece benzin ve motorindeki toplam fiyat artışı 18,36 lira oldu.

7 Temmuz tarihinden itibaren akaryakıta gelen zamlar şöyle: