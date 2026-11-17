Murabaha, faizsiz finansta en yaygın kullanılan satış yöntemlerinden biridir. Genellikle bir malın maliyetine belirli bir kâr eklenerek satılması olarak tanımlanır. Peki, murabaha işleminden elde edilen kar payı, faizden gerçekten farklı mıdır?

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Sözlükte "artma, kâr, ticari kazanç" anlamındaki "ribh" kökünden türeyen ve "kazandırma, kâr hakkı tanıma" manasına gelen murabaha, terim olarak "bir malın alış fiyatı veya maliyeti üzerine belirli bir kâr konarak satılmasını" ifade eder.

Katılım bankacılığında murabaha yöntemi, üretilmiş ve kullanıma hazır olan ürünlerin peşin olarak banka tarafından satın alınması ve üzerine kar konularak vadeli olarak müşterisine satılması şeklinde uygulanmaktadır. Bu sistem doğrudan nakit getiri sunan bir yatırım aracından ziyade, hem finansman sağlayan kurumlara hem de mal satın alan taraflara ticaret üzerinden ekonomik değer sunan bir mekanizmadır. Peki, Murabaha kar payı, faizden gerçekten farklı mıdır?

MURABAHA KAR PAYI, FAİZDEN GERÇEKTEN FARKLI MI?

Sayısal sonuç açısından kar payı ile faiz benzer bir getiri gibi görünebilir; ancak ikisinin hukuki ve iktisadi dayanağı birbirinden farklıdır. Faiz; ortada bir mal alım-satımı olmaksızın, verilen borcun zaman karşılığında fazlasıyla geri alınmasıdır. Kâr payı ise gerçek bir mal alım-satım işleminden, yani peşin alış ile vadeli satış arasındaki fiyat farkından kaynaklanan ticari kazançtır. Murabahada banka, müşteri için gerçek anlamda bir mal satın alır, kısa süreliğine de olsa malın mülkiyetini ve riskini üstlenir, ardından belirlenmiş kârla satışı tamamlar. İslam hukukunda ticaretin helal, faizin haram kılınmasının temelindeki ayrım da budur.

Murabaha kar payı, faizden gerçekten farklı mıdır?

MURABAHA HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

Murabaha; bireysel, ticari ve kurumsal pek çok finansman ihtiyacında uygulanabilen geniş kapsamlı bir yöntemdir. Türkiye'deki katılım bankaları ağırlıklı olarak şu alanlarda murabaha esaslı çözümler sağlar:

Konut finansmanı: Ev, arsa veya iş yeri alımı için en sık tercih edilen kullanım alanıdır.

Taşıt finansmanı: Otomobil, motosiklet, ticari araç alımları.

İhtiyaç finansmanı: Beyaz eşya, mobilya, eğitim, sağlık, hac–umre gibi belirli bir mal veya hizmete yönelik bireysel ihtiyaçlar.

KOBİ ve ticari finansman: Hammadde, makine, ekipman, ara mal alımı; işletme sermayesi ihtiyaçları.

Dış ticaret finansmanı: İthalat ve sevk öncesi/sonrası ihracat işlemleri için katılım bankaları murabaha yöntemini aktif olarak kullanır.

Tüm bu alanlarda ortak nokta şudur: Finansmanın konusu daima somut, alım-satıma elverişli bir mal veya hizmet olmalıdır.