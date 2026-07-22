Katılım bankacılığında en çok merak edilen konulardan biri de murabaha sözleşmelerinde ödeme gecikmesi durumunda uygulanacak işlemler oluyor. Peki, murabaha sözleşmelerinde ödemeyi geciktirirsem ne olur, gecikme faizi uygulanır mı?

Günümüzde katılım bankacılığında murabaha yöntemi, müşterinin satın almak istediği malın katılım bankası tarafından doğrudan ya da müşteriye verilen vekâlet aracılığıyla satıcıdan temin edilmesi ve üzerine önceden belirlenen kâr payı eklenerek vadeli şekilde müşteriye satılması esasına dayanır. İşlemin faiz yerine ticarete dayanması nedeniyle bu finansman modeli, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Danışma Kurulu, AAOIFI tarafından yayımlanan uluslararası faizsiz finans standartları ve Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından İslami esaslara uygun kabul edilmektedir.

Murabaha sözleşmelerinde ödemeyi geciktirirsem ne olur, gecikme faizi uygulanır mı?

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MURABA SÖZLEŞMELERİNDE ÖDEME GECİKİRSE NE OLUR?

Klasik bankalarda uygulanan gecikme faizinin aksine, murabaha sözleşmelerinde faiz işletilmez. Bunun yerine katılım bankaları, geciken ödemeler için sözleşmede önceden belirlenen bir gecikme bedeli tahsil edebilir. Faizsiz finans ilkeleri doğrultusunda bu tutardan ne katılım bankası ne de müşteri doğrudan fayda sağlayabilir. Tahsil edilen bedeller, Tekdüzen Hesap Planı kapsamında ilgili hesaplarda izlenerek faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun şekilde değerlendirilir. Öte yandan, mücbir bir neden bulunmaksızın yaşanan ödeme gecikmeleri kredi sicilinizi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle ödeme planına sadık kalınması hem mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi hem de finansal itibarın korunması açısından önem taşır.