Pusula Portföy'den kritik açıklama! Bazı yatırım fonlarında temerrüt oluştu

Pusula Portföy Yönetimi AŞ, kurucusu olduğu 'Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu' ile 'Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu'nun katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluştuğunu açıkladı. Şirket, ilgili fonlar için mutabakat ve likidite yönetim sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Pusula Portföy Yönetimi AŞ, kurucusu olduğu bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluştuğunu açıkladı.

Şirket, 'Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu' ile 'Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu'nun katılma payı iade ödemelerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kurucusu olduğumuz bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluşmuştur. İlgili fonlar hesabına işlem yapılan aracı kurumlar ile mutabakatlar ve likidite yönetim süreci devam etmektedir. Konuya ilişkin gerekli tedbirler özenle alınmakta olup, gelişmeler hakkında yatırımcılarımız bilgilendirilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

TERA YATIRIM'DAN DEVİR SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan Tera Yatırım Menkul Değerler tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Pusula Finans Holding AŞ ve hissedarlarının sahip olduğu şirketlerdeki payların bir kısmının Tera Grubu şirketlerince devralınmasına ilişkin taraflar arasında mutabakata varıldığı ve devir sürecinin devam ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu pay devir işleminin henüz hukuken ve fiilen tamamlanmadığı, planlanan devir işlemine konu payların mülkiyetinin ve bu paylara bağlı yönetsel hakların Tera Grubu şirketlerine geçmediği belirtildi.

Tera Yatırım, resmi devir işlemleri tamamlanana kadar Pusula Grubu şirketlerinin yönetim ve faaliyetlerinin mevcut kurumsal yapıları içerisinde sürdürüldüğünü bildirdi.

Bu kapsamda Pusula Portföy Yönetimi AŞ tarafından yönetilen yatırım fonlarının portföy ve likidite yönetimi ile katılma payı alım-satım süreçlerinin halihazırda Tera Grubu şirketlerinin yönetim ve sorumluluğunda olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, devir işleminin hukuken tamamlanmasından önce Pusula Portföy tarafından yönetilen yatırım fonlarında ortaya çıkabilecek kısa vadeli likidite ihtiyaçlarının veya katılma payı iade taleplerinin Tera Grubu'nun finansal gücü, likiditesi veya faaliyetleriyle ilişkilendirilmemesi gerektiği kaydedildi.

Gerekli izinlerin alınması ve pay devrinin tamamlanmasının ardından Pusula Grubu şirketlerinin Tera Grubu çatısı altında faaliyet göstermesinin, faaliyetlerin güçlendirilmesine ve finansal ve operasyonel süreçlerin daha etkin yönetilmesine katkı sağlamasının beklendiği bildirildi.

Tera Yatırım, devir süreci tamamlanmadan kamuoyuna yansıyan kısa vadeli gelişmelerin nihai sonuçlar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

"SÜRECİ RESMİ AÇIKLAMALAR ÜZERİNDEN TAKİP EDİN" ÖNERİSİ

Açıklamada, yatırımcıların kararlarını kendi risk ve getiri tercihleri doğrultusunda vermelerinin esas olduğu ve sürecin resmi açıklamalar üzerinden takip edilmesinin mevcut durumun daha sağlıklı değerlendirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Tera Grubu'nun finansal kapasitesi, sermaye piyasalarındaki tecrübesi ve uzun vadeli stratejik vizyonuna ilişkin herhangi bir tereddüt bulunmadığı belirtilen açıklamada, devir işleminin tamamlanmasının ardından Pusula Grubu şirketlerinin Tera Grubu'nun finansal gücü ve yönetim tecrübesiyle desteklenerek daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiği aktarıldı.

Devir sürecinin kısa vadeli gelişmeler yerine Tera Grubu'nun finansal gücü, Pusula Grubu şirketlerinin mevcut kapasitesi ve taraflar arasında mutabakata bağlanmış stratejik hedefler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Pay devrinin tamamlanmasının gerekli düzenleyici ve denetleyici kurumların izin ve onaylarının alınması ile diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olduğu belirtilirken, kamuya açıklanması gereken gelişmelerin yatırımcılarla paylaşılacağı bildirildi.