Refinansman, mevcut bir borcun daha uygun vade veya faiz oranlarıyla yeni bir kredi veya yapılandırma yoluyla kapatılmasıdır. Mevcut borç, daha avantajlı faiz oranları, daha esnek ödeme koşulları veya daha uygun bir vade süresiyle değiştirilir. Peki, Refinansman câiz nedir?

Refinansman, borç yükünü hafifletmek, maliyetleri düşürmek ve ödeme koşullarını iyileştirmek için zaman zaman vatandaşlar tarafından tercih edilen bir yöntem. Borçlu, refinansman için bankaların sunduğu faiz oranlarını ve kredi koşullarını karşılaştırarak uygun seçeneğe başvurur. Yeni kredi onaylandığında mevcut borç kapatılır ve ödemeler yeni kredi sağlayıcısına, belirlenen koşullar doğrultusunda yapılmaya başlanır. İslami koşullara uygun olarak yatırım yapan ve borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar, Refinansman yöntemiyle ilgili dini hükmü merak ediyor. Peki, Refinansman caiz nedir?

Refinansman caiz nedir?

REFİNANSMAN CAİZ Mİ?

Katılım bankaları aracılığıyla emtia satın almış müşteriler belli bir vâde ve kâr payı ile bankaya borçlanmış olurlar. Ancak zaman içerisinde değişen kâr oranları sebebiyle bazı müşteriler katılım bankasına olan borçlarının yeniden yapılandırılmasını isterler. Katılım bankası mevzuatın izin verdiği ölçüde müşterilerine indirimler yaparak müşterisini memnun edebilir. Ancak bunu yapmak zorunda değildir. Refinansman denilen bu işlemde müşterinin bankaya kalan toplam borcu kısmen indirilerek müşterinin başka bankalara gitmesi önlenmeye çalışılmaktadır. Erken ödeme iskontosunun bir nevi olan bu uygulama borcu artırıcı bir işlem olmadığı için câizdir.