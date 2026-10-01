Şimşek’ten fon yatırımcılarına mesaj: Ödeme için gerekli adımlar atılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunlu fonlarla ilgili yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımların atıldığını açıkladı. Kurumların koordinasyon içinde çalıştığını belirten Şimşek, yatırımcıların haklarının korunması ve sorumluların hesap vermesi için hukuki sürecin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Fon kriziyle ilgili yatırımcılara yapılacak ödemeler ve yürütülen hukuki süreç gündemdeki yerini koruyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunlu fonlara ilişkin kurumların koordinasyon içinde çalıştığını belirterek yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımların atıldığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

YATIRIMCILARA ÖDEME İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Şimşek, sorunlu fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kurumlarımız, sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor.”

Yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik hukuki sürece de değinen Şimşek, “Adalet Bakanlığımız, yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürütüyor.” dedi.

“EKONOMİMİZİN DAYANIKLILIĞI DEVAM EDİYOR”

Zorlu küresel koşullara ve savaşa rağmen ekonominin dayanıklılığını koruduğunu belirten Şimşek, yüksek emtia fiyatlarına karşın enflasyondaki düşüşün sürdüğünü ifade etti.

Türkiye’nin büyümesinin ticaret ortaklarının yaklaşık iki katı olduğunu kaydeden Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 ile sürdürülebilir seviyede bulunduğunu bildirdi.

Şimşek, uzun dönem ortalaması yüzde 20 olan brüt dış finansman ihtiyacının GSYH’ye oranının yüzde 16 seviyesinde olduğunu belirtti. Brüt dış borcun milli gelire oranının ise yüzde 32 ile uzun dönem ortalaması olan yüzde 44,5’in oldukça altında bulunduğunu aktardı.

BAKMADAN GEÇME TASARRUF ORTAĞIM SPK tek tek IBAN paylaştı! Fon krizinden fahiş kâr edenler için kritik adım

BÜTÇE AÇIĞI VE KAMU BORCUNA DİKKAT ÇEKTİ

Bütçe açığının milli gelire oranının yaklaşık yüzde 3 ile gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yarısı düzeyinde olduğunu belirten Şimşek, kamu borcunun GSYH’ye oranının da yüzde 22 ile gelişmekte olan ülkelerin üçte biri seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

“SERMAYE PİYASALARIMIZ DAHA GÜÇLÜ BİR YAPIYA KAVUŞACAK”

Şimşek, güçlendirilen makroekonomik temellerin ve atılan adımların, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerini sınırlı tutacağını belirterek açıklamasını şöyle tamamladı:

“Güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır.”