Tasarruf finansman sistemi ile konut, taşıt, motosiklet, karavan ve çatılı iş yeri sahibi olabilirsiniz.Tasarruf finansman şirketleri organizasyon ücreti haricinde ayrıca komisyon, faiz ve kredi tahsisat ücreti gibi herhangi ilave bir masraf almamaktadır. Peki, Tasarruf finansman sistemi nasıl çalışır?

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Tasarruf finansman faaliyeti, bir sözleşme kapsamında önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı iş yeri veya taşıtın edinimi için faizsiz finansman esaslarına göre belirli bir süre tasarruf edilmesi, müşterilere finansman kullandırılması ve toplanan tasarrufların yönetimi anlamına gelir.

Tasarruf finansman sistemini bankalardaki kredi sisteminden ayıran en önemli özellik, müşterilere doğrudan kullandırmanın söz konusu olmamasıdır. Müşterilerin tahsise hak kazanabilmesi belli bir tasarruf tutarına ulaşması ve sistemde belli bir dönem yer alması gerekir. Ayrıca ev, taşıt ve çatılı iş yerini almak isteyen müşteri öncelikle satın almak istediği varlığı kendisi ayarlar, sonrasında ödeme doğrudan satıcıya gerçekleştirilir.

Tasarruf finansman sistemi nasıl çalışır?

TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETİ SÖZLEŞMELERİ

Tasarruf finansman şirketleri Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Sözleşmesi ve Çekilişli Tasarruf Finansman Sözleşmesi olmak üzere 2 seçenek sunar.

Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Sözleşmesi: Müşteri bazında bağımsız olarak düzenlenen tasarruf finansman sözleşmesinde tahsisat tarihi önceden belirlenmiştir. Peşinat ödeme zorunluluğu bulunmamakla birlikte yüksek peşinat ödeyenler daha erken tahsisata hak kazanabilmektedir. Mevzuatta ve sözleşmede belirlenen şartların gerçekleşmesinden sonra tasarruf finansman şirketleri müşterilere tahsisat yapar.

Çekilişli Tasarruf Finansman Sözleşmesi: Çekiliş grupları oluşturulmak suretiyle tasarruf finansman sözleşmeleri düzenlenir. Çekilişli sistemde bazı şirketler aylık ve bazı şirketler ise üçer aylık olmak üzere noter huzurunda çekiliş yapmaktadırlar. Şirketlerin gerçekleştirdikleri çekilişlerin tarihleri kendi sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurulur. Çekilişte hak kazanan müşterilere zamanı gelince tahsisat yapılır ve borç bitinceye kadar müşterilerden aylık taksitler tahsil edilir.



Finansman döneminde finanse edilen varlıklar için kısmi ipotek veya rehin teminatı alınabilecek bir konut, çatılı işyeri veya taşıtın bulunması gerekir. Bütün taksitlerin ödenmesi ve borcun kapanmasıyla birlikte konut veya taşıt üzerindeki ipotek ve rehin kaldırılır.