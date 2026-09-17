Tasarruf finansman sistemi son günlerde faiz hassasiyeti bulunan vatandaşların tercih ettiği yatırım araçlarından biri oldu. 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’na tabi olan şirketlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gerçekleştirilmektedir. Peki, Tasarruf finansman sisteminin avantajları nelerdir?

Tasarruf finansman faaliyeti, bir sözleşme kapsamında önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı iş yeri veya taşıtın edinimi için faizsiz finansman esaslarına göre belirli bir süre tasarruf edilmesi, müşterilere finansman kullandırılması ve toplanan tasarrufların yönetimi anlamına gelir.

TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİ İLE NELER ALINIR?

Tasarruf finansman sistemi ile konut, taşıt, motosiklet, karavan ve çatılı iş yeri sahibi olabilirsiniz. Tasarruf finansman sisteminden yararlanmak isteyen müşteriler T.C. kimlik kartı dışında başka belge aranmaksızın başvuru yapabilirler.

Tasarruf finansman sisteminin avantajları nelerdir?

TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİNİN AVANTAJLARI NELER?

Ödeyeceğiniz tek maliyet Organizasyon Ücreti olan sisteme giriş ücretidir ve bir kereye mahsus tahsil edilir,

Türkiye’nin 81 ilinden, kendi seçtiğiniz ev, araç ve çatılı iş yerine sahip olabilirsiniz,

Ödeyeceğiniz aylık taksit miktarını kendiniz belirlersiniz,

18 yaşından büyük, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes sistemden faydalanabilir,

Talep edeceğiniz finansmanın %100’üne ulaşırsınız.