Faiz hassasiyeti olan bazı vatandaşlar finansman ihtiyaçlarını karşılamak için banka-dışı tasarrufa dayalı finans sistemini tercih etmektedirler. Bu sistem içerisinde yer alan çekilişli teslim yöntemi, "kira yardımlı yöntem", "kısaltılmış vadeli yöntem" ve "değer artışlı yöntem" olmak üzere üçe ayrılır. Peki, tasarrufa dayalı faizsiz finansman sisteminde kira yardımlı yöntem nedir?

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Tasarrufa dayalı konut edinme sisteminde üyelerin aylık birikimleri ortak bir havuzda toplanarak teslimat sırası gelen üyelerin konut finansmanı sağlanmaktadır. Bu yapıda üyelerin konutlarına farklı zamanlarda kavuşması, erken teslim alanlarla daha uzun süre bekleyenler arasında ekonomik açıdan farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. Kira yardımı uygulaması, teslimat zamanından kaynaklanan bu farklılıkları dengelemeyi amaçlayan bir dayanışma mekanizmasıdır.

Tasarrufa Dayalı Faizsiz finansman sisteminde kira yardımlı yöntem nedir?

KİRA YARDIMLI YÖNTEM NEDİR?

Bu sistemde üyelerden her ay toplanan tasarruflar ile teslimat sırası gelen üyelerin teslimatları yapılmaktadır. Konut teslimatını ilk aylarda alan üyeler, teslimatını kendisinden sonra alacak olan üyelere grubundaki kira yardımı oranında kira yardımı yapar. Bu yöntemde konutunu ilk aylarda teslim alan üyeler son aylarda alan üyelere nazaran daha avantajlı durumda oldukları için "kira yardımı" uygulaması üyeler arasında bir denge unsuru gibi çalıĢmaktadır.

Konutunu ilk aylarda teslim alan üyelerin konutunu daha sonra alan üyelere kira yardımı yapmaları nedeniyle konutunu ilk aylarda alan üyelerin ödeyeceği aylık taksit miktarı artmaktadır. Üyeler konutunu teslim aldıkları aylardan itibaren ilk taksit tutarına kira yardımı miktarı da eklenerek son taksite kadar ödenecek taksit miktarı sabitlenmektedir. Konutunu sonra alacak üyelerin ödedikleri taksit miktarının düşüşü konutunu teslim alıncaya kadar devam etmektedir.

Konutunu henüz almamış olan üyeler, konutlarını ilk sıralarda alan üyelerden kira yardımı adı altında bir kira desteği aldıkları için her ay ödedikleri taksit miktarı kira yardımı oranında azalmaktadır. Mesela ilk aylarda bir üye 1.600 lira taksit ödemekte iken bu üye konutunu aldıktan sonra her ay 2.000 lira taksit ödemektedir. Başka bir ifadeyle bu üye her ay 2.000 lira ödemesi gerekirken konutunu ilk aylarda alan üyelerin yaptığı 400 lira kira yardımı ile 1.600 lira taksit ödemektedir. Bu yöntemde, noter huzurunda belirlenen teslimat sırası, daha sonra ara tasarruf yapılsa bile bu üyelerin teslimat tarihleri değiĢmemektedir. Ancak teslimat tarihi belirlenmemiş üyelerin yapacakları ara ödeme miktarına göre, son teslimat tarihi öne alınabilmektedir.