Değer artışlı yöntem, Çekilişli tasarruf finansman sistemini tercih eden vatandaşların merak ettiği yöntemlerden biri. "Endeksli yöntem" olarak da adlandırılan bu yöntem, vatandaşları enflasyon ve faiz oranlarındaki yükselişe karşı koruyor. Peki, Tasarrufa Dayalı Finans Sistemi'nde değer artışlı yöntem nedir?

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Çekilişli tasarruf finansman sistemi, ödeme ve teslimat koşullarına göre farklı biçimlerde uygulanmaktadır. Çekilişli sistemin "Kısaltılmış Vadeli Çekilişli Sistem", "Kira Destekli Çekilişli Sistem" ve "Değer Artışlı Çekilişli Sistem" şeklinde farklı uygulama şekilleri bulunmaktadır. Bu sistemi bazı şirketler, “Sıra Tespitli Yöntem” ve” “Konut Değer Endeksli Yöntem” şeklinde adlandırmayı tercih etmişlerdir. Bu uygulamalardan değer artışlı yöntem, tasarruf tutarlarının enflasyon veya konut değer endeksindeki değişimlere göre güncellenmesi yoluyla üyelerin satın alma gücünü korumayı amaçlamaktadır. Peki, Tasarrufa Dayalı Finans Sistemi'nde değer artışlı yöntem tam olarak nedir, nasıl çalışır?

Tasarrufa Dayalı Finans Sisteminde değer artışlı yöntem nedir?

DEĞER ARTIŞLI YÖNTEM NEDİR?

Değer artışlı yöntemde amaç üyelerin sisteme kaydolurken başangıçta belirlemiş oldukları organizasyon tutarının değerini ve alım gücünün korunmaktadır. Üyelerin ödedikleri aylık taksitlerin toplamı ile her ay bir üyeye teslimat yapılabilmektedir. Organizasyon tutarının değerinin, enflasyon, faiz artışı ve kur artışı gibi etkenler karşısında koruma sağlaması aracıyla tercih edilmektedir. Bu sistemde üyeler teslimatlarını vade sonunda teslim aldıklarında daha yüksek bir organizasyon ücreti alabilmektedirler.

Peşinat ödemesi yapmadan sisteme üye olan bireylerin de yapılan çekilişte ilk ayda teslimat çıkma imkânı vardır. Dolayısıyla erken teslimat alan üyeler kendi konutlarına erkence kavuşbilmektedirler. Teslimatını erken alan üyelerin ödediği aylık taksitler, teslimatını daha sonra alacak üyelere değer artış desteği olarak aktarılmaktadır. Bu sayede, enflasyon ve faiz oranlarındaki yükselişe bağlı konut fiyat artışları, teslimatını daha geç alan üyeleri olumsuz etkilememektedir.

Endeksli yöntem olarak da adlandırılan bu yöntem, üyelerin konutun değerinin başka bir ifadeyle tasarruf tutarının baştan belirlenmeden, enflasyon veya konut değer endeksine göre aylık olarak belirlenip artış veya azalışın gelecek tasarruf tutarı aylıklarını yansıtılması ile işletilir .