Tasarrufa Dayalı Finans Sistemi'nde yer alan kısaltılmış vadeli yöntem nedir?

Kısaltılmış vadeli yöntem, Tasarrufa Dayalı Finans Sistemi içerisinde yer alan yöntemlerden biri. Bu yöntemde grup üyelerinin her ay ödediği taksitlerle, noter huzurunda kura ile belirlenen yine her ay bir üyeye teslimat yapılmaktadır. Peki, kısaltılmış vadeli yöntem tam olarak nedir, nasıl çalışır?

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Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemi (halk arasında elbirliği sistemi), katılımcıların faiz, vade farkı veya kredi kullanmadan, ortak bir tasarruf havuzu yoluyla konut, taşıt veya çatılı iş yeri sahibi olmalarını sağlayan bir finansman modelidir.Tasarruf finansman sistemini bankalardaki kredi sisteminden ayıran en önemli özellik, müşterilere doğrudan ve hemen nakit kullandırımının söz konusu olmamasıdır. Müşterilerin tahsise hak kazanabilmesi belli bir tasarruf tutarına ulaşması ve sistemde belli bir dönem yer almasına bağlıdır. Ayrıca ev, taşıt ve çatılı iş yerini almak isteyen müşteri öncelikle satın almak istediği varlığı kendisi bulur ve ondan sonra ödeme doğrudan satıcıya yapılır.

Tasarrufa Dayalı Finans Sisteminde yer alan kısaltılmış vadeli yöntem nedir?

TASARRUFA DAYALI FİNANS SİSTEMİNDE KONUT SAHİBİ OLMA YÖNTEMLERİ

Tasarrufa Dayalı Finans Sistemi ile konut sahibi olmak isteyen üyeler çekilişli yöntem ve vade ortası yöntem olmak üzere iki farklı yöntemle konut sahibi olabilmektedirler. Çekilişli teslim yöntemi, “kira yardımlı yöntem”, “kısaltılmış vadeli yöntem” ve “değer artışlı yöntem” olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Peki, Tasarrufa Dayalı Finans Sistemi'nde kısaltılmış vadeli yöntem nedir?

KISALTILMIŞ VADELİ YÖNTEM NEDİR?

Bu yöntemde grup üyelerinin her ay ödediği taksitlerle, noter huzurunda kura ile belirlenen yine her ay bir üyeye teslimat yapılmaktadır. Meselâ, 240.000 liralık bir sisteme giren katılımcı taksitlerini 120 ayda ödeyecekse aylık 2.000 lira taksit ödemesi gerekmektedir. Bu sistemde konut sahibi olmak isteyen üyeler en az yüzde on oranında bir peşinat ödemesi gerekmektedir. Yüz yirmi üye ile kurulan bir grupta yapılan çekilişte ilk 37 ay içinde her ay bir üye konut sahibi olabilmektedir .