Tasarruf finansman sisteminden yararlanan müşteriler, ihtiyaç ve tercihleri doğrultusunda ev, taşıt ve çatılı iş yeri edinimine yönelik farklı projelere katılabilirler. Bu sistemde bir müşteri, aynı anda hem ev hem de araba almak amacıyla birden fazla projede yer alabilir. Peki, Tasarrufa Dayalı Finansman modeli tam olarak nedir, faiz içerir mi?

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Tasarruf finansman faaliyeti, bir sözleşme çerçevesinde önceden belirlenmiş şartların gerçekleşmesi kaydıyla konut, çatılı iş yeri veya taşıtın edinilmesi için faizsiz finansman esaslarına göre belli bir süre tasarruf edilmesi, müşterilere finansman kullandırılması ve toplanan tasarrufların yönetimi anlamına gelir. Tasarruf finansman sisteminden yararlanmak isteyen müşteriler T.C. kimlik kartı dışında başka belge aranmaksızın başvuru yapabilirler.

TASARRUFA DAYALI FİNANSMAN SİSTEMİ FAİZ İÇERİR Mİ?

Tasarruf finansman faaliyeti, bir sözleşme kapsamında önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı iş yeri veya taşıtın edinimi için faizsiz finansman esaslarına göre belirli bir süre tasarruf edilmesi, müşterilere finansman kullandırılması ve toplanan tasarrufların yönetimi anlamına gelir.

Tasarrufa Dayalı Finansman modeli nedir, faiz içerir mi?

TASARRUFA DAYALI FİNANSMAN SİSTEMİNDE TAKSİT ÖDEMELERİ NEREYE YAPILIR, TAKSİTLER SABİT MİDİR?

Peşinat, organizasyon ücreti, ara ödeme, taksit, vb. ödemelerin tümü tasarruf finansman şirketlerinin bankalarındaki hesaplarına yatırılması gerekmektedir. Hiçbir ödeme elden tahsil edilmez. Tasarruf finansman sözleşmesinde belirtilen ödeme planına sadık kalındıkça ilave ödemeler talep edilmemektedir. Ancak, teslimatını alan müşteriler, daha yüksek oranda ödeme yapmak veya ara ödeme yapmak istemesi durumunda müşterinin vade sayısı azalır veya kalan ödeme tutarları düşebilir.

TESLİMAT ESNASINDA İLAVE MASRAFA VAR MI?

Satın alıma konu olan gayrimenkulün tapu masrafı, bulunduğu ilçedeki tapu müdürlüğü tarafından anlaşmalı bankalara ödenmektedir. Teslimat esnasında ortaya çıkan tapu, ekspertiz bedeli, haciz ve damga vergisi, sigorta ve ipotek masrafları müşterilere aittir.

Konut edinimine yönelik sözleşmeler dolayısıyla alınan organizasyon ücretleri 6362 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasına göre konut finansmanı kapsamında değerlendirilerek damga vergisi, harç ve BSMV'den istisna edilmiştir.