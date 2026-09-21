Türkiye Finans Katılım Bankası "2025 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu"nu yayımladı

Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu 2025 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nu paylaştı.

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Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, raporda, bankanın sürdürülebilirlik alanındaki performansı ve gelecek dönem hedefleri yer aldı. "Yarına Varız" yaklaşımıyla sürdürülebilirlik çalışmalarına devam eden banka, geçen yıl sera gazı toplam emisyonunu yüzde 40 azalttı.

Enerji yönetimi, bina verimliliği ve dijitalleşme odaklı operasyonel iyileştirmeler, bankanın sera gazı performansındaki azalışın temel unsurları arasında yer aldı.

Banka, 2025 yıl sonu itibarıyla yenilenebilir enerji ve iklimle bağlantılı yatırımlara sağladığı finansmanı da yaklaşık yüzde 45 artırarak 7,1 milyar liraya ulaştırdı.

Banka, 2025 itibarıyla ilk kez Yeşil Varlık Oranı raporlamaya başladı ve bu oran yüzde 3,8 olarak kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Müge Öner, sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, uzun vadeli değer oluşturmanın ve güçlü bir gelecek inşa etmenin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yarına Varız yaklaşımımızı somut hedefler, ölçülebilir sonuçlar ve bağımsız güvenceyle destekleyerek sürdürülebilirliği iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz. 2025'te sera gazı emisyonlarımızı yüzde 40 azaltırken, yenilenebilir enerji ve iklimle bağlantılı yatırımlara sağladığımız 7,1 milyar liralık finansmanla reel sektörün yeşil dönüşümüne katkımızı da yüzde 45 artırarak güçlendirdik. Katılım finansın reel ekonomiyi destekleyen, insana ve doğaya değer veren yaklaşımını sürdürülebilirlik anlayışımızla birleştirerek, bugün attığımız adımlarla yarının daha dirençli ve sürdürülebilir ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz."