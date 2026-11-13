Türkiye Sigorta, tartışma konusu olan fon yatırımlarından elde ettiği 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL'lik kazancı TMSF'ye iade etti. Şirket, yatırımların mevzuata uygun olduğunu belirtirken söz konusu tutarın nasıl hesaplandığını ve iade kararının gerekçesini de açıkladı.

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Fon soruşturması kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye Sigorta AŞ, tasfiyeye konu fonlara yaptığı yatırımlardan elde ettiği 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 liralık kazancı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) hesabına yatırdığını duyurdu.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu tutarın kapsamlı iç denetim ve inceleme çalışmaları sonucunda belirlendiğini bildirdi. İade işleminin TMSF ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından gönüllülük esasına göre yapıldığı belirtildi.

Türkiye Sigorta fon kazancını iade etti: İşte TMSF'ye yatırılan tutar

YATIRIMLAR MEVZUATA UYGUNDU

Türkiye Sigorta, açıklamasında söz konusu fonlara yapılan yatırımların ilgili tarihlerde yürürlükte bulunan mevzuata ve şirketin yatırım politikasına uygun olduğunu vurguladı. Şirket, bu yatırımlardan elde edilen kazancın hukuka uygun olduğunu belirtmesine rağmen etik ilkeler ve hakkaniyet anlayışı doğrultusunda iade kararı aldığını bildirdi.

Türkiye Sigorta fon kazancını iade etti: İşte TMSF'ye yatırılan tutar

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz nezdinde bir süredir yürütülen kapsamlı iç denetim ve inceleme çalışmaları ile TMSF ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki hususlar kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

7 Ekim 2026 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Şirketimizin 30 Eylül 2026 itibarıyla tasfiyeye konu fonlarda bakiyesi bulunmamaktadır.

Bununla birlikte yapılan iç denetim çalışmaları, 2025 yılını da kapsayacak şekilde derinleştirilmiş ve Şirketimizin söz konusu fonların bir kısmına ilgili tarihlerde yürürlükte olan mevzuata ve Şirketimizin yatırım politikasına uygun olarak yatırım yaptığı, bu yatırımlardan kazanç elde ettiği tespit edilmiştir.

Türkiye Sigorta fon kazancını iade etti: İşte TMSF'ye yatırılan tutar

Söz konusu kazanç her ne kadar mevzuata uygun olsa da Şirketimizin etik ilkeleri ve hakkaniyet anlayışı gereği ve TMSF ve SPK ile yapılan görüşmeler sonucunda gönüllülük esasına dayanılarak iade edilmesine karar verilmiştir.

İade edilen tutar ve iade usulü, yine TMSF ve SPK ile yapılan görüşmeler sonucu ve Şirketimizin kendi hesaplaması esas alınarak belirlenmiştir.

Buna göre, söz konusu fonlardan elde edilen alım-satım kazancından, yatırım süresine isabet eden (Yİ-ÜFE + TÜFE) / 2 oranındaki enflasyon etkisi düşüldükten sonra kalan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL iade edilecek kazanç olarak belirlenmiş ve iade tutarı bugün TMSF hesabına yatırılmıştır.

Söz konusu fonlara yapılan yatırımlarla ilgili olarak Şirketimizin başkaca bir iade ve/veya ödeme yükümlülüğünün bulunmadığı öngörülmektedir. Şirketimizin bu ödemeye ilişkin yasal hakları saklıdır. Konuya ilişkin gelişmeler, tüm paydaşlarımızla eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir."