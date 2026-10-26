Türkiye Sigorta, genel müdür yardımcısı Gürol Sami Özer'in sözleşmesini feshetti

Türkiye Sigorta, şirketin genel müdür yardımcısı Gürol Sami Özer'le iş sözleşmesini bugün feshettiğini duyurdu.

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Türkiye Sigorta, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şirket, genel müdür yardımcısı Gürol Sami Özer'le ilgili önemli bir karar aldı. Yönetim kurulunun kararıyla Özer'in sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Türkiye Sigorta'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer'in iş sözleşmesi, Yönetim Kurulumuzun 26.10.2026 tarihli kararı doğrultusunda, aynı tarih itibarıyla feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."