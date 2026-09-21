Vakıf Katılım ve 42 Türkiye'den vakıf eserleri için hackathon

Vakıf Katılım ve Bilişim Vadisi'nin yazılım okulları 42 Türkiye işbirliğinde, vakıf eserlerinin dijital çözümlerle daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla "KÖK ve KOD Hackathonu" düzenlenecek.

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Vakıf Katılım'ın vakıf mirasını kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirdiği Vakıf Eserleri Envanter Projesi kapsamında düzenlenecek hackathona başvuru süreci başladı. Yalnızca 42 Türkiye öğrencilerine açık olacak hackathona başvurular, 3 Ekim'e kadar devam edecek. Katılımcılar iki ila dört kişilik takımlar halinde yarışmaya başvurabilecek.

Katılımcılardan, vakıf eserlerinin daha geniş kitleler tarafından keşfedilmesini sağlayacak ve kültürel mirasla etkileşimi güçlendirecek mobil veya masaüstü dijital çözümler geliştirmesi beklenecek. Takımlar, sesli rehber ve dijital hikaye anlatıcılığı, erişilebilirlik çözümleri, oyunlaştırılmış kültür rotaları ve artırılmış gerçeklik deneyimleri gibi farklı alanlarda projeler hazırlayabilecek.

Finale kalan takımlar, 8 Ekim'de düzenlenecek çevrim içi başlangıç toplantısının ardından projelerini 7-8 Kasım'daki final etkinliğine kadar geliştirecek. Süreç boyunca takımlara Bilişim Vadisi bünyesindeki girişimcilik mentörleri ile vakıf eserleri alanında uzman isimler rehberlik edecek.

Final projeleri, Vakıf Katılım, Bilişim Vadisi ve bağımsız üyelerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Yarışmada ilk üçe giren takımların üyelerine çeşitli ödüller verilecek.

VAKIF ESERLERİ ENVANTER PROJESİ 2022'DE BAŞLADI

Anadolu'nun farklı şehirlerinde geçmişten bugüne ulaşan vakıf eserlerini kayıt altına almayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan Vakıf Eserleri Envanter Projesi, 2022'de Hatay'da başlatılırken, proje kapsamında daha sonra Konya ve Bursa'daki vakıf eserleri kayıt altına alındı.

Bu yılın sonunda Kütahya Vakıf Eserleri kitabının basılması planlanırken, projenin İzmir ve Manisa'daki çalışmalarla sürdürülmesi öngörülüyor.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, vakıf kültürünü geleceğe taşırken teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanmayı ve gençlerin fikirlerine alan açmayı önemsediklerini belirtti.

Vakıf Eserleri Envanter Projesi ile kültürel mirası kayıt altına aldıklarını aktaran Akben, şunları kaydetti:

"Genç arkadaşlarımızın yenilikçi bakış açısıyla mirasımızı yeni nesil dijital deneyimlere dönüştürmelerine imkan sağlıyoruz. 42 Türkiye öğrencilerinin geliştireceği yenilikçi çözümlerin vakıf eserlerinin görünürlüğünü ve erişilebilirliğini artıracağına, bu değerli mirasın gelecek kuşaklarla daha güçlü bir bağ kurmasına katkıda bulunacağına inanıyorum."