Vakıf Katılım'dan ikinci çeyrekte 5,2 milyar lira net kâr

Vakıf Katılım, 2026'nın ikinci çeyreğinde net karını 5,2 milyar liraya çıkardı. Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, "Elde ettiğimiz sonuçlar, dengeli büyüme stratejimizin, müşteri odaklı hizmet anlayışımızın ve güçlü operasyonel kabiliyetimizin önemli bir göstergesi niteliğinde" dedi.

Vakıf Katılım, yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Banka, yılın ilk yarısında 628,1 milyar lira fon topladı ve ekonomiye nakdi ve gayri nakdi 661,6 milyar lira finansman desteği sağladı. Yılın ikinci çeyreğinde net kârını 5,2 milyar liraya çıkaran banka, aynı dönemde 922,4 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştı. Vakıf Katılım söz konusu dönemde aktif büyüklükte 2025 sonuna göre yüzde 17,6'lık bir büyüme sergiledi.

"KALKINMA HEDEFLERİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, yılın ikinci çeyreğini başarılı şekilde tamamladıklarını belirtti. Banka olarak temel önceliklerinin, topladıkları fonları üretimi, yatırımı ve istihdamı destekleyecek alanlara yönlendirerek reel ekonomiye kalıcı değer üretmek olduğunu vurgulayan Akben, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yılın ilk yarısında toplam 628,1 milyar lira fon toplarken, reel sektöre sağladığımız nakdi ve gayri nakdi finansman desteğini 661,6 milyar lira seviyesine ulaştırdık. Aktif büyüklüğümüzü ise yıl sonuna göre yüzde 17,6 artırarak 922,4 milyar liraya yükselttik. Elde ettiğimiz bu sonuçlar, dengeli büyüme stratejimizin, müşteri odaklı hizmet anlayışımızın ve güçlü operasyonel kabiliyetimizin önemli bir göstergesi niteliğinde. Önümüzdeki dönemde de katılım bankacılığının değer odaklı yaklaşımından güç alarak, müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına etkin çözümler sunmaya ve belirlenen Orta Vadeli Plan (OVP) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ekonomi politikaları çerçevesinde ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamaya devam edeceğiz."