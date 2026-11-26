Sinpaş GYO, yeni kampanyasıyla konut alıcılarına yüzde 15 peşinatla faizsiz ve vade farksız ev sahibi olma imkânı sunuyor. 31 Aralık 2026'ya kadar sürecek kampanyada, hemen teslim projelerinden konut alanlar beklemeden yeni evlerine taşınabiliyor.

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Sinpaş GYO, Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı (YTS) ile hayata geçirdiği yeni kampanyayla konut alıcılarına yüzde 15 peşinatla, faizsiz ve vade farksız finansman modeli üzerinden peşin fiyatına ev sahibi olma imkânı sunduğunu açıkladı.

Banka kredisine alternatif finansman arayanlara yönelik kampanya kapsamında, Sinpaş'ın hemen teslim projelerinden konut satın alanlar hemen teslim avantajıyla yeni evlerine taşınabiliyor. Tüm Sinpaş projelerini kapsayan kampanyanın, 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

Yüzde 15 peşinat, hemen teslim! Faizsiz ve vade farksız ev fırsatı

HEMEN TESLİM

Banka kredisi kullanmak istemeyen veya krediye erişimde güçlük yaşayanlarla faizsiz finansman sistemini tercih eden ancak konut teslimi için beklemek istemeyenleri buluşturan kampanya, farklı alıcı ihtiyaçlarına aynı model üzerinden cevap veriyor. Sinpaş'ın hemen teslim projelerinde konut satın alanlar, konut teslimi için ayrıca beklemeden yeni evlerine taşınabiliyor. Böylece kampanya, konut alıcılarına finansman seçenekleri ve konuta hızlı erişim açısından avantaj sağlıyor.

Yüzde 15 peşinat, hemen teslim! Faizsiz ve vade farksız ev fırsatı

"KONUT ALICILARIN İKİ TEMEL İHTİYACINA CEVAP VERİYORUZ"

Konutun uzun vadeli yatırım değerine ve finansmana erişimin önemine dikkat çeken Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, "Gayrimenkul, Türk halkının birikimlerini değerlendirmede en fazla güvendiği yatırım araçlarından biri olmayı sürdürüyor. Konutun uzun vadede değerini koruma ve kazanç sağlama potansiyeli, bu tercihin temelinde yer alıyor. Bugün sektörümüz açısından önemli olan, gayrimenkule yönelik bu güçlü yatırım talebinin doğru finansman modelleriyle desteklenmesi. Çünkü insanların konut sahibi olma veya gayrimenkule yatırım yapma isteği kadar, bu kararlarını hangi koşullarda hayata geçirebildikleri de büyük önem taşıyor. Bu kampanyayla yalnızca alternatif bir finansman modeli sunmakla kalmıyor, konut alıcılarının iki temel ihtiyacına birlikte cevap veriyoruz. Bir yandan faizsiz ve vade farksız finansman imkânı sağlarken diğer yandan hemen teslim projelerimizde alıcıların konut teslimi için ayrıca beklemeden hemen teslim evlerine kavuşmalarının önünü açıyoruz." dedi.

Çelik, yıl sonuna kadar devam edecek kampanyanın, konut yatırımını değerlendirenler açısından önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.