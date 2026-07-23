Ziraat Katılım, Avrupa sermaye piyasalarında MTN Programı kapsamında gerçekleştirdiği 2,2 milyar doları aşan sukuk ihracıyla Hollanda merkezli yatırım kuruluşu SFI Markets B.V. tarafından ödüle layık görüldü.

Türkiye'de katılım bankaları arasında MTN (Orta Vadeli Program) kapsamında gerçekleştirdiği sukuk ihraçlarında en büyük paya sahip olan Ziraat Katılım, Avrupa sermaye piyasalarındaki başarısıyla Hollanda merkezli yatırım kuruluşu SFI Markets B.V. tarafından ödüle layık görüldü.

TOPLAM İHRAÇ TUTARI 2,2 MİLYAR DOLAR

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, banka MTN Programı kapsamında bugüne kadar Avrupa yatırımcılarının yoğun talebiyle 21 sukuk ihracı gerçekleştirirken, toplam ihraç tutarı 2,2 milyar ABD dolarını aştı.

Açıklamada, son iki yılda Türkiye'deki katılım bankalarının MTN programları kapsamında gerçekleştirdiği toplam sukuk ihraçlarının 3 milyar ABD dolarını aştığı belirtilirken, Ziraat Katılım'ın tek başına bu hacmin en büyük bölümünü oluşturarak sektör liderliğini sürdürdüğü ifade edildi.

Ziraat Katılıma 2,2 milyar dolarlık sukuk ihracına ödül

SFI Markets B.V.'nin ev sahipliğinde düzenlenen törende konuşan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Avrupa yatırımcılarının bankaya gösterdiği ilginin uluslararası piyasalardaki güvenilirliğin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Özdemir, muhabir kuruluşları SFI Markets ile yürüttükleri iş birliği sayesinde MTN Programı kapsamında Avrupa yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği 21 sukuk ihracını başarıyla tamamladıklarını, yaklaşık 2,2 milyar ABD dolarlık ihraç hacmiyle Türkiye'deki katılım bankaları arasında en büyük paya ulaştıklarını kaydetti.

Ziraat Katılıma 2,2 milyar dolarlık sukuk ihracına ödül

Ziraat Katılım'ın kuruluşundan bu yana istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü ifade eden Özdemir, uluslararası sermaye piyasalarında elde edilen başarının bankanın küresel yatırımcılar nezdindeki konumunu güçlendirdiğini belirtti.

Özdemir, sukuk ihraçları ve uluslararası finansman işlemleri sayesinde farklı bölgelerden geniş bir yatırımcı tabanına ulaştıklarını aktararak, Avrupa yatırımcılarından gelen yoğun talebin yalnızca Ziraat Katılım'a değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisine ve katılım finans sektörüne duyulan güveni de ortaya koyduğunu ifade etti.