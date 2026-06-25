56 yıldır "doğru ve gerçek habercilik" ilkesiyle yayın hayatına devam eden Türkiye Gazetesi, dijital alanda peş peşe önemli adımlar atmaya devam ediyor. 2025'in son döneminde yenilenen ve yapay zeka ile desteklenerek "haberi sesli dinle", "özet", "e-gazete", "abonelere reklamsız deneyim", "gazete arşivi" gibi hizmetleri okuyucularla buluşturan turkiyegazetesi.com.tr şimdi de "faizsiz finansman" alanında hizmet veren yeni sayfasını yayına aldı.

Tasarruf Ortağım sayfası, katılım bankacılığı, tasarruf şirketleri ve yatırım alanında okuyuculara önemli bilgiler aktaracak. Okuyucular Tasarruf Ortağım ile faiz yüküne girmeden ev ve araba sahibi olmanın yollarını keşfedecek. Ayrıca kendilerine en uygun tasarruf planlarını hesaplayabilecek ve kampanyaları hemen görebilecek.