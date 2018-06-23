Hasan Oğul 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Şanlıurfa Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.Şanlıurfa'da 05.02.1958 tarihinde doğan Hasan Oğul, İlkokulu Akçakale Yatılı Bölge Okulu'nda okudu. Diyarbakır Dicle Öğretmen Okulunu 1976'da bitirdi.1979'da Mersin Eğitim Enstitüsünü, 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesini bitirdi. 4 yıl ilkokul öğretmenliği, 8 yıl okul müdürlüğü yaptı. Milli Eğitim Bakanlığında şube müdürü, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde Kadro Daire Başkanı, Başbakanlık Turban Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2005 yılında emekli oldu. Evli ve 5 çocuk babasıdır. Oğul, çeşitli tarihlerdeki farklı partilerde milletvekili aday adayı olmuştur.
Hasan Oğul kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hasan Oğul kimdir? Hasan Oğul kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568235 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568235.aspx
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