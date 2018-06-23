Osman Esad Buçak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Şanlıurfa Bölgesi, 10'nci sıradan millet vekili adayıdır.Osman Esad Buçak, 1979 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Şanlıurfa'da tamamlayan Buçak, Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.
Osman Esad Buçak kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osman Esad Buçak kimdir? Osman Esad Buçak kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
Etiketler : Osman Esad Buçak,Osman Esad Buçak kimdir,Osman Esad Buçak hakkında,2018 genel seçimleri,İyi Parti 2018 Genel Seçimi milletvekili adayları,İyi Parti 27. dönem milletvekili adayı,
568242 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568242.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER