Osman Esad Buçak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Şanlıurfa Bölgesi, 10'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Osman Esad Buçak, 1979 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Şanlıurfa'da tamamlayan Buçak, Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.