Bölgeye kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.
Manhattan'da korkutan yangın
23.12.2016 - 10:37 | Son Güncelleme: 23.12.2016 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin New York kentinde bulunan Manhattan bölgesinin Batı yakasında büyük bir yangın çıktı.
Bölgeye kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.
Etiketler : abd,manhattan,yangın,
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