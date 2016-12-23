Merkel, bugün Başbakanlık'ta yaptığı açıklamada, İtalya Başkanı Paolo  Gentiloni’nin, saldırıya ilişkin aranan Anis Amri'nin polise ateş ettikten sonra  çıkan çatışmada öldürüldüğü bilgisini verdiğini belirterek İtalyan polisine  teşekkür etti.

Amri'nin öldürülmesinden sonra da Almanya'da saldırıya ilişkin  soruşturmanın devam edeceğini ve güvenlik güçlerinin bu yönde çalışmalarını  sürdüreceğini vurgulayan Merkel, "Onlar (güvenlik güçleri), Amri’nin eylemi  hakkında kimin ne bildiğini ortaya çıkarana kadar durmayacak. Kim destek vermiş  veya onu korumuş olabilir? Başka suçlular veya yardım edenler varsa, onları  hesaba çekeceğiz." dedi.

Dünya çapında dostların dayanışmasını hissettiklerini ifade eden  Merkel, "Terörizm bize meydan okuyor" şeklinde konuştu.Merkel, Avrupa’da ve Avrupa dışında teröre kararlı ve etkin bir  şekilde karşı çıkıldığını bilmenin iyi olduğunu kaydetti.Amri olayının birçok soruyu ortaya da çıkardığına işaret eden Merkel,   olayın tüm yönlerinin araştırılacağını, ihtiyaç duyulan yerlerde gerekli siyasi veya yasal  değişikliklerin yapılacağını aktardı.

SINIRDIŞI ETMELER BAŞLAYACAK

Almanya'da oturum hakkı olmayanların Tunus'a geri gönderilmelerine  ilişkin Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kayid es-Sibsi ile görüştüğünü aktaran  Merkel,  geri gönderme sürecinin hızlandırılması ve bu ülkeye geri gönderilerin  sayısının artırılması gerektiğini kaydetti.

Merkel, Almanya'da herkesin güvenini sağlamak için yoğun bir şekilde  çalışacakları sözlerine ekledi.

İÇİŞLERİ BAKANI MAIZIERE'NİN AÇIKLAMALARI

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de İçişleri Bakanlığında  yaptığı açıklamada, bugün telefonda görüştüğü İtalyan mevkidaşı Marco  Minniti’nin, Milano’da öldürülen kişinin Berlin’de Breitscheidplatz Meydanı’ndaki  Neol pazarına saldırı yapmağı suçlamasıyla aranan şüpheli Anis Amri olduğunu  aktardığını belirtti.

Amri'nin gece saat 03.00’te polis tarafından kontrol edildiği sırada  hemen silahla ateş ettiğini İtalyan polisin şüpheliyi vurduğunu anlatan Maiziere,  İtalyan makamlarının parmak izi eşleştirmesi sonucu şüphelinin kimliğini tespit  ettiğini kaydetti.

Mevkidaşı Minniti’yi İtalyan polisinin başarısından dolayı kutladığını  söyleyen Maiziere, "Özellikle mükemmel bir iş çıkaran ve cesaretli olan iki  polise teşekkür ediyorum. Polislerden biri çok hafif yaralandı. Bu saldırgandan  artık bir tehlike oluşmayacağından dolayı ben çok rahatladım." dedi.

Alman Kriminal Dairesi'nde çalışan bir ekibinin soruşturma yapması  için bugün İtalya'ya gideceğini ifade eden Maiziere,  Minitti’nin kendisine tüm  konularda işbirliği yapmayı taahhüt ettiğini kaydetti.

Maiziere, Almanya'ya yönelik terör tehlikesinin değişmediğini ve  tehdidin yüksek olduğunu ifade ederek, uluslararası terörizmle mücadelede   uluslararası ve transatlantik işbirliğinin önemini vurguladı.

Bu saldırının sonuçlar çıkarılacağını ve Adalet Bakanı Heiko Maas ile  görüşerek tedbirler alınacağını ifade eden Maiziere, Almanya’yı daha güvenli  yapmak için yeni öneriler getireceğini kaydetti.

Berlin'de pazartesi akşamı bir tırın Noel pazarına girmesi sonucu 12  kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi yaralanmıştı. Tırda yapılan aramalarda 24  yaşındaki Tunus vatandaşı Anis Amri'ye ait olduğu ileri sürülen belgeler  bulunmuş, bunun üzerine saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten Federal Savcılık,  Almanya ve Avrupa genelinde aranan Amri'nin yakalanmasına yardım edecek bilgiyi  sağlayacak kişilere 100 bin avroya kadar para ödülü verileceğini duyurmuştu.

İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti, Amri’nin Milano kenti  yakınlarında sabaha karşı polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirildiğini  açıklamıştı.