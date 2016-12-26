Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buliisa bölgesinde görevli üst düzey emniyet yetkilisi Rutagira John, 18 kişilik tekneye 45 kişinin bindiği bilgisini aktararak, görgü tanıklarının teknede bulunanların çoğunun yakınlardaki bir bölgede oynanan futbol maçını izlemeye gittiğini, tekne kaptanı dahil bir çoğunun sarhoş olduğunu söylediğini belirtti.

John, teknedekilerin üzerinde can yeleği bulunmadığını ve çeşitli müzik aletleri ile teknenin bir tarafına oturduklarını dile getirdi.Uganda'nın merkezindeki Victoria Gölü'nde de 2 gün önce bir tekne kazası meydana gelmiş, olayda 6 kişi hayatını kaybetti.Albert Gölü'nde yaşanan tekne kazalarında 2000 yılından bu yana 250 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.