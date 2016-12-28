Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin ayrılmasıyla zor günler yaşayan Avrupa Birliği’ndeki (AB) sarsıntı sürüyor. Rus yanlısı İgor Dodon’un Cumhurbaşkanlığı’nı kazandığı Moldova’da resmî kurum binalarında AB bayraklarının yerinde yeller esmeye başladı. AB bayrağını ilk kaldıran ise Cumhurbaşkanı Dodon oldu. Dodon, Cumhurbaşkanlığı binasının önünde yer alan AB bayrağını kendi elleriyle indirdi. Dodon’un sözcüsü “Artık Cumhurbaşkanlığı binasında sadece Moldova bayrağı bulunacak” dedi. Bu arada Fransa’nın Beaucaire kentinde aşırı sağcı belediye başkanı bir sokağa “Brexit” adını verdi. İngilizlere destek vermek için bunu yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Julien Sanchez “Fransa da aynı yolu izleyerek Avrupa Birliği’ne veda etmeli” dedi. Sanchez’in üye olduğu FN partisinin lideri Marine Le Pen de, “Fransa’da da ayrılmak için referandum yapılmalı” demişti.