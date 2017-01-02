Yılbaşı tatili için KKTC'ye gelen Barbaros Şansal, Türkiye'ye ağır hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlamıştı.
GÖZALTINA ALINDI
KKTC İçişleri Bakanlığı Şansal’ın hakaret dolu sözlerinin tepki toplamasının ardından harekete geçti. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Şansal’ın gözaltına alındığı öğrenildi.
HAVA DÜZELİNCE SINIR DIŞI EDİLDİ
Elverişsiz hava şartları nedeniyle Barbaros Şansal’ın sınır dışı edilme işlemi ertelenirken, ünlü modacının hafta içerisinde sınır dışı edilmesi bekleniyor.
Öte yandan, imza toplayan yüzlerce vatandaş Şansal hakkında suç duyurusunda bulundu.