Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oakville kenti sahilindeki Coronation Park’ta toplanan yaklaşık 3 bin kişiden 800’ü gruplar hâlinde göle girdi. Göle dalacaklara sıcak çikolata ve kahve ikram edildi. Seyircilere satılan sandviç ve içeceklerden elde edilecen gelir ise, organizasyonun bağış kutusuna atıldı. Kutup Ayısı Dalışı’nı 32 yıl önce başlatan Trent ve Todd Courage kardeşler, toplanan bağışların, Rwanda, Mali, Uganda ve Tanzanya’nın köylerine içme suyu kuyuları açılması için kullanılacağını söyledi. Son 20 yılda toplanan bağış miktarının, bu yılki de dâhil olmak üzere, 1,5 milyon dolara ulaştığını bildiren Courage kardeşler, sloganlarının "su için su" olduğunu belirtti.