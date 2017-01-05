Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhalefetin istifaya zorladığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, görevinden ayrılması durumunda 2019 sonuna kadar devlet başkanlığı yardımcılığı görevini yürütecek Tareck El Aissami'yi atadı.

Associated Press'in haberine göre kabinesinde değişikliğe giden Maduro, devlet başkanlığı yardımcılığı görevine Aragua eyaleti Valisi El Aissami'yi atadı. Maduro'nun Ekonomi ve Maliye Bakanlığı görevine ekonomist Ramon Lobo'yu, Petrol Bakanlığı görevine de Nelson Martinez'i getirdiği belirtildi.

Venezuela'da bu yıl devlet başkanlığı yardımcılığı görevi özel bir önem taşıyor. Devlet başkanı yardımcısı, muhalefet tarafından istifaya zorlanan Maduro'nun görevinden ayrılması durumunda 2019 sonuna kadar bu görevi yürütecek.

Muhalifler Maduro'nun devlet başkanlığı yardımcılığına El Aissami'yi getirmesini eleştirerek, yeni Devlet Başkanı Yardımcısını uyuşturucu ticareti yapmakla ve "Aragua'nın Narkosu" olmakla suçladı.

El Aissami'nin ABD'li savcıların uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle soruşturduğu Venezuelalı yetkililerden biri olduğu iddia ediliyor.

Sosyalist Partinin son dönemde yükselen yıldızlarından 42 yaşındaki Tareck El Aissami ise söz konusu iddiaları ortaya atanların, Venezuela'ya zarar vermek isteyen vatan hainleri olduğunu belirtiyor.

El Aissami, daha önce Kamu Güvenliğinden Sorumlu İçişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu.