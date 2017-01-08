Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana ABD’nin Avrupa’ya en büyük askerî sevkiyatı Almanya’nın kuzeyinde gerçekleşmeye başladı. Rusya tehdininin arttığını ileri süren Amerikan ordusu, NATO üzerinden Avrupa’daki askerî varlığını daha da artırma kararı aldı ve bunu uygulamak için de önceki gün ilk adımı attı. ABD’ye ait yüzlerce tank, kamyon ve diğer askeri malzeme Almanya’ya ulaştı. En büyük sevkiyatın ilk parçası olarak 87 Abrams M1A1 tank, 20 Paladin kundak motorlu obüs, 136 Bradley savaş aracı ve yüzlerce tekerlekli aracın bulunduğu toplam 2 bin 800 silah Almanya’nın kuzeyinde bulunan Bremerhaven Limanı’na getirildi. Üç yük gemisiyle gelen askeri malzemelerin yanı sıra 4 bin Amerikan askerinin de NATO’nun Doğu sınırına konuşlandırılmaya başladığı bildirildi. Sevkiyatın, Doğu Avrupa’da potansiyel Rus askeri gücüne ilişkin endişeleri ortadan kaldırmayı amaçladığı bildirildi. Askeri sevkiyatın ABD’nin yeni hamlesi olan “Atlantik Çözüm Operasyonu” dâhilinde gerçekleştiği vurgulandı. Operasyon dâhilinde, dokuz ayda bir dönüşümlü olarak Avrupa’da bir Amerikan zırhlı muhabere birliğinin konuşlandırılacağı ifade edildi.

AB ÜLKELERİ SIRADA

Atlantik Çözüm Operasyonu’nun birkaç yıldır devam ettiğini belirten ABD ordusundan Tümgeneral Tim McGuire, “Bu doğu Avrupalı müttefiklerimizi ABD’nin sürekli taahhüdü altına aldığımızın sadece bir işaretidir. Aynı zamanda, Amerika’nın ve NATO’nun caydırıcılığına olan bağlılığın ve burada Avrupa’da barışın sürdürülmesinin başka bir işaretidir” dedi. Bu arada, NATO üyesi Almanya, Kanada ve İngiltere de her biri 1000’er askerden oluşan taburlarını Estonya, Letonya ve Litvanya’ya yolladı. Birliklerin şubat ayı başında Polonya, Baltık ülkeleri, Bulgaristan, Romanya ve Almanya’ya dağıtılacağı öğrenildi. Gelişmeye henüz Rusya’dan bir tepki gelmedi. Rusya ve NATO arasındaki gerilim, İngiltere’nin savaş uçakları ve yüzlerce askerini Rusya sınırına göndereceğini duyurmasıyla başlamıştı. NATO’nun hamlesine karşılık vereceklerini duyuran Rusya lideri Vladimir Putin, Avrupa’nın ortasındaki Kaliningrad’a S-300 ve İskender füze sistemlerini yerleştirmişti. Rusya ayrıca Polonya sınırına da askerî yığınak yapmış durumda...