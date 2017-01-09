Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İRAN GEMİLERİNE UYARI ATEŞİ

Reuters'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, telsiz irtibatı ve ABD ordusuna ait bir helikopterden atılan dumana rağmen kendilerine yakınlaşan İran donanmasına ait dört gemiye uyarı ateşi açıldı.

800 METREYE KADAR YAKLAŞTILAR

USS Mahan'dan uyarı fişeği, bir ABD helikopterindense duman işareti atıldığını belirten yetkililer, İran gemilerinin USS Mahan ve ona eşlik eden gemilere 800 metre kadar yaklaştığını savundu.

ABD'li yetkililer, bunun ardından İran gemilerine üç kez uyarı ateşi açıldığını aktardı.