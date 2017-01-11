ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USG), depremin Makira eyaletinin başkenti Kirakira'nın 108 kilometre batısında ve 46 kilometre derinlikte oluştuğunu duyurdu.
Bu yer sarsıntısı sonrası tsunami uyarısı ya da herhangi bir hasar bilgisi verilmedi.
Solomon Adaları'nda geçen ay 7,8 ve 6,9 büyüklüklerinde depremler olmuştu.
Solomon Adaları'nda 6,4 büyüklüğünde deprem
11.01.2017 - 07:52 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 07:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Solomon Adaları'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USG), depremin Makira eyaletinin başkenti Kirakira'nın 108 kilometre batısında ve 46 kilometre derinlikte oluştuğunu duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler : Solomon Adaları,
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