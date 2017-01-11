Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden müzakerelerin son gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lideri Nikos Anastasiadis arasındaki görüşme başladı.

BM gözetiminde pazartesi günü başlayan ve dün 15 saat boyunca devam eden müzakerelerde liderler bu sabah "Yönetim-Güç Paylaşımı" ile dünden kalan konuları ele alınacak.

Müzakerelerin öğleden sonraki oturumunda ise kritik toprak konusu ele alınacak, ardından müzakere heyeti salon dışına çıkacak. Toplantı salonunda sadece Kıbrıslı iki lider, iki harita uzmanı ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide kaldıktan sonra taraflar kendi haritalarını sunucak.

KKTC ve Rum kesiminden harita uzmanı iki kişi de haritaları inceledikten sonra Eide'ye teslim edecek. Eide ise tarafların sunduğu haritaları BM'nin özel kasasında saklayacak.

Müzakerelerin ardından uluslararası konferans

Müzakerelerin bugün sona ermesinin ardından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yarın garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenecek uluslararası konferansın açılışını yapacak.

Garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile adanın her iki tarafından delegasyonların katılacağı uluslararası konferansın ana gündem maddesi "Güvenlik ve Garantiler" olacak. Konferansta Avrupa Birliği de "özel gözlemci" sıfatıyla yer alacak.

BM çevresinde sıkı güvenlik tedbirleri

Öte yandan, BM Cenevre Ofisi etrafında alının sıkı güvenlik tedbirleri dikkat çekiyor. BM yerleşkesi ve delegasyonun konakladığı otellerin etrafına demir ve beton bariyerler yerleştirildi.

Uluslararası medya kuruluşları da müzakerelere ve yarın gerçekleştirilecek uluslararası konferansa yoğun ilgi gösteriyor. BM Cenevre Ofisi yetkilileri yabancı gazeteciler için özel basın odası hazırladı.