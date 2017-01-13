Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Hassan Mahmud Ali, Myanmar'a Bangladeş'te bulunan Arakanlı Müslümanları (Rohingyalar) geri alması konusunda çağrıda bulundu.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin özel temsilcisi olarak Bangladeş'te bulunan Myanmar Dışişleri Bakan Yardımcısı U Kyaw Tin ile görüşen Ali gazetecilere açıklama yaptı.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Ali, Myanmar'ın Bangladeş'te yaşayan yüz binlerce Arakanlı Müslüman'ın evlerine dönmeleri için gerekli önlemleri bir an önce alması gerektiğini söyledi.

Ali'nin yanı sıra Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile de bir araya gelen Tin, Suu Çii'nin mektubunu verdi.

Başbakan Vecid, Bangladeş sınırını geçip ülkeye gelen Müslüman azınlık konusunda Myanmar ile ortak hareket etmenin önemini vurgulayarak, komşusundan bu insanları tekrar ülkelerine almak için acilen bir plan çizmesini istedi.

Tin, bu konuyu Suu Çii ile görüşeceğini belirtti.

Myanmar hükümeti, vatandaşlık vermediği Arakanlı Müslümanların sınırlarında kaçak olarak yaşan "Bengaliler" olduklarını iddia ediyor.

Myanmar, geçen ay Bangladeş'e sığınan 2 bin 415 vatandaşını geri alacağını açıklamıştı.