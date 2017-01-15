Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz basını, İngiltere Başbakanı Theresa May'in gelecek hafta salı günü Londra'da yapacağı konuşmayla ilgili detayları yayınladı. "Sun on Sunday" gazetesi, May'in Avrupa Birliği (AB) ile çıkış için yürütülecek müzakerelerde, AB'den gelen serbest dolaşıma son vermek için ortak pazardan çıkmayı önereceğini yazdı.

May'in AB ülkelerinden gelen göçü kontrol altına almak için 1973 yılından bu yana üyesi olduğu birliğe dahil olan ülkelerin ticari ilişkilerde fayda sağladığı "ortak pazar"dan da çıkmayı teklif edebileceği kaydedildi. İngiltere Başbakanı'nın son olarak Yeni Zelanda ile AB'den ayrıldıktan sonra serbest ticaret anlaşması yapılacağını açıklaması, Birleşik Krallık'ın Brexit sürecinde gümrük birliğinden çıkacağı yorumuna neden oldu.

Ancak Başbakanlık kaynakları, May'in salı günkü konuşmasında "ortak pazar ve gümrük birliğinden çıkılacağını söyleyeceğini" doğrulamıyor. Kaynaklar, May'in müzakerelerde görüşülecek konuları açıklayacağını ve bu çerçevede ortak pazar ile gümrük birliği konularına da konuşmasında değineceğini bildiriyor.

Tepki bekleniyor



May'in söyleyecekleri şimdiden tepkiyle karşılandı. Theresa May'in lideri olduğu Muhafazakar Partinin milletvekili ve AB yanlısı Anna Soubry, "Yansıyanlar doğruysa oldukça sorumsuzca bir adım olacak. Hükümetin söylenecekleri uygulama zorunluluğu yok." dedi.

Milletvekilleri çağrı yapıyordu



İngiliz hükümetinin, mart sonunda başlatmayı öngördüğü Brexit müzakere sürecinin detaylarıyla ilgili açıklama yapmaması eleştirilere neden oluyordu. Milletvekilleri, Brexit müzakereleri başlamadan önce İngiltere Başbakanı'nın ülkenin ortak pazar ve gümrük birliğinde kalıp kalmamasına ilişkin görüşlerini açıklaması çağrısında bulunuyordu.