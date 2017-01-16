Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre'nin Davos kasabasında 1971 yılından bu yana aralıksız düzenlenen Dünya Ekonomik Forum toplantıları bu yıl da 100 ülkeden 3 bin üst düzey katılımcıyı bir araya getiriyor. Katılımcılardan bin 200 kişinin uluslararası şirketin CEO'su olduğu açıklandı. 17-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan zirveye Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve çok sayıda Türk iş adamı katılıyor.

Bu yıl 47’ncisi düzenlenecek olan zirvenin ana konusunu "Duyarlı ve Sorumlu Liderlik" oluştururken ekonomik büyüme, piyasa ekonomisinde kaybedenlerle kazananlar arasındaki denge mekanizmasının kurulması, dijitalleşmenin toplumun üzerindeki etkileri, uluslararası işbirliği ve pazarların açık, daha adi olması önemli konu başlıklarını oluşturuyor. Ayrıca geçtiğimiz yılın en çok tartışılan konusu olan "Dördüncü Sanayi Devrimi" başlığı bu yıl da tartışılacak ekonomik konuların başında geliyor. Öte yandan forumda ele alınacak önemli konuların başında bölgesel ve iç savaşlar, terörle mücadele, bölgesel sorunlar, Avrupa Birliği'nin geleceği, AB’de artan ırkçılık gibi önemli başlıklarda oturumlar düzenlenecek. Ayrıca mültecilik ve sorunları, açlık, doğal afetler, çevre felaketleri gibi insani sorunlar da Dünya Ekonomik Forumu'nda tartışılacak konuların arasında yer alıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Davos Xi Jinping, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Roberto Azevedo, IMF Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, Nobel Barış Ödülü sahibi Kolombiya Devlet başkanı Juan Manuel Santos, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Hollanda Kraliçesi Maxima, Ürdün Kralı 2.Abdullah ve Kraliçe Rania, Belçika Kraliyet Çifti Philippe ile Mathilde ve Norveç'in Veliaht Prensi Haakon Mette-Marit, Foruma katılacak isimler arasında bulunuyor.

Avrupa Birliğinden ayrılma kararı alan İngiltere'nin Başbakanı Theresa May, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen iki temsilcisi olan ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı John Kerry, Almanya'dan Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble ve Fransız mevkidaşı Michel Sapin, İtalyan Maliye Bakanı Pier Carlo Padoan, Euro Grup Başkanı Jeroen Dijsselbloem ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip de Foruma katılacak.

Öte yandan Dünya Ekonomik Forumu, bu yıl için 86 kişiyi Genç Küresel Lider olarak ilan etti. Genç Küresel Liderler arasında Türkiye'den de McKinsey ortağı Bengi Korkmaz ve Trendyol Kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu da yer aldı.