Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai, köklü ve güçlü bir geleneği olan Türk turizminin geleceğinden umutlu olduğunu vurgulayarak "Teröristleri en kolay yenilgiye uğratmanın yolu da Türkiye'ye seyahat etmeye devam etmektir." dedi.

AA muhabirine konuşan Rifai, Türk turizminin son 20 yılda dünya  genelinde "çok büyük, harika" başarılar elde ettiğini, Türkiye'ye yılda 30  milyonun üzerinde turist gitmesinin etkileyici olduğunu söyledi. 
Rifai, son dönemde Türkiye'yi hedef alan terör saldırıları nedeniyle  turizm sektörünün hassas bir dönemden geçtiğini, öte yandan sektörün tekrar hızla  toparlanabileceğini ifade etti.
 
"Turistlerin kafasında en ufak bir şüphe olmasın"
 
Rifai, Türkiye'ye gitmek isteyen dünyanın dört bir yanındaki insanlara  seslenerek şöyle konuştu:
 
"Türkiye'ye gidecek bütün turistlerin şunun farkına varması lazım:  Türkiye'deki hayatın dünyanın diğer ülkelerinden bir farkı yok. Terörizm, küresel  bir sorun. Türkiye, Fransa, Belçika, Mısır, Tunus ve Tayland'ın sorunu değil,  uluslararası bir problemdir. Sadece Türkiye'ye özgü bir sorun değildir. Bunu çok  samimi olarak ifade etmek istiyorum. Benim, sizin, diğerlerinin ve sonuçta  hepimizin sorunudur. Terörizm illeti dünyanın her yerinde her zaman karşımıza  çıkabilir. Bundan dolayı Türkiye'ye gidecek turistlerin kafasında en ufak bir  şüphe ve soru işareti olmasına gerek yok."
 
"Türkiye turizmde çok cazip bir varış noktası"
 
Türkiye'nin turizmde köklü geleneklere ve güçlü sektör temsilcilerine  sahip olduğuna dikkat çeken Rifai, turizm sektörünün temsilcilerine de mesajlar  verdi. Rifai, "Lütfen panik yapmayın, asla pes etmeyin." dedi.
 
Rifai, Türkiye'nin hala turizmde cazip bir varış noktası olarak  görüldüğünün altını çizerek "Bazen sorun yaşadığınızda dünyanın sizden koptuğunu  düşünürsünüz ama öyle değil. Sektör olarak sizin verdiğiniz hizmet ve ürün  harika. Turizme yapılan bu saldırıların amacı ekonomiye zarar vermek, ülkeye  siyaseten zarar vermek ve sizi karamsarlığa düşürmektir." diye konuştu.
 
Geçen yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'na düzenlenen terör  saldırısından sadece 8 saat sonra uçuşların yeniden başlamasından çok  etkilendiğini dile getiren Rifai, "8 saat sonra havalimanını temizleyip, bütün  fonksiyonlarıyla yeniden işlevsel hale getirmek, teröristlerin yüzüne atılan en  büyük tokattır." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Reina saldırısı namertçe"
 
Rifai, Beşiktaş'taki gece kulübü Reina'ya 1 Ocak'ta düzenlenen terör  saldırısına ilişkin de bu tür saldırıların dünyanın her yerinde görülebileceğini  söyledi."Dünyada hiçbir ülke yüzde 100 güvende olduğunu iddia edemez." diyen  Rifai, yeni yılda eğlenen insanlara karşı yapılan saldırının "namertçe" ve  "acımasızca" olduğunu ifade etti.
 
Rifai, "Teröristlerin amacı da zaten, insanların hayatını yaşamasını,  seyahat etmesini ve özgür bir şekilde hareket etmesini engellemek. Bundan  dolayıdır ki teröristlerin kolayca kazanmalarına asla izin vermemeliyiz.  Teröristleri en kolay yenilgiye uğratmanın yolu da Türkiye'ye seyahat etmeye  devam etmektir." diye konuştu.
 
"Türk turizminin geleceğinden oldukça umutluyum"
 
Gelecek haftalarda Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın davetlisi  olarak Türkiye'ye gideceğini aktaran Rifai, ziyareti esnasında tur  operatörleriyle bir araya geleceğini, bazı turistik bölgeleri ziyaret edeceğini  ve ikili görüşmelerde bulunacağını kaydetti.
 
Rifai, turizmin lider ülkelerinden Türkiye'nin sektördeki büyümesinin  devam edeceğinden hiç tereddüdü olmadığını da vurgulayarak şunları kaydetti: 
"İki hafta sonra Türkiye'ye gideceğim, sonrasında ailemi,  eşimi,  çocuklarımı da Türkiye'ye götüreceğim. Çünkü Türkiye'de hayatın normal seyrinde  gittiğine inancım ve güvenim tam. Dünyanın her yerinde bir şey olacaksa olur.  Köklü ve güçlü bir geleneği olan Türk turizminin geleceğinden oldukça umutluyum."