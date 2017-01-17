Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Obama'nın Aralık sonunda 32 Rus diplomatı sınır dışı etmesinden sonra Rusya'nın aynı şekilde karşılık vermesi beklenirken Başkan Putin sürpriz bir kararla bunu yapmamıştı. Aksine Putin, Moskova'daki ABD Büyükelçiliği mensuplarının çocuklarını Kremlin'deki yılbaşı kutlamasına davet ederek Obama'ya karşı büyük bir "PR zaferi" kazanmıştı.



Şimdi yaptırımlar konusunda da Kremlin'den "Batı'nın beklemediği bir kontra hamle" gelme ihtimali Moskova'da konuşuluyor. Bunun siyasi sonuçları bir yana, ekonomik boyutuyla da yaptırımlarda tünelin sonuna gelindiğine dair işaret "resmen" verildi.



“Batı Rusya’ya yönelik yaptırımları uzatırken, Rusya’da ise iş dünyası ve bürokratlar, karşı yaptırımların kaldırılmasından yana.”



Rus basını, Başbakan Yardımcısı İgor Şuvalov'un, “Yaptırımların veya karşı yaptırımların yakında sona ereceğini anlamak gerekiyor. Karşı yaptırımlar iptal edilecek” açıklamasını bu yorumla manşetlere taşıdı.



Moskova’da geçen hafta sonu düzenlenen Gaydar Forumu’nda ele alınan konuları derleyen Kommersant gazetesi, “Yerli üretimi geliştirmek adına ithalattan korunmak, faydadan çok zarar veriyor. İhracatçı şirketler yabancı tedarikçilerini kaybediyor ve ithal ürünlerin yerine geçecek üretim için kaynaklara ihtiyaç duyuyor” diye yazdı.

Yaptırımların kaldırılması konusunda tarih de veren Başbakan Yardımcısı Şuvalov, en geç 31 Aralık 2017’de karşı yaptırımlardan kaldırılabileceğini söyledi.



Konuyu değerlendiren Tarım Piyasası Konjonktürleri Enstitüsü Genel Müdürü Dmitri Rılko, “Şuvalov haklı. Yaptırımlar günün birinde kaldırılacak ve yaptırımlar sonrası dönemdeki faaliyetler, Rusya tarım endüstrisinin sağlamlığını görmek için iyi bir test olacak” dedi.



Rusya, Batı’nın Kırım krizi sonrası uygulamaya başladığı yaptırımlara karşılık, bazı ülkelerden gıda ürünlerinin ithalatını 2014 yılında yasaklamıştı.



Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın verilerine göre, karşı yaptırımlar boyunca Rusya’da gıda fiyatları ortalama yüzde 31,6 pahalandı.



Diğer yandan özellikle AB ülkelerindeki tarım üreticilerinin Rusya'ya yaptırımlar yüzünden büyük zarar gördükleri, kendi hükümetlerinin yaptırımlardan geri adım atmaması yüzünden zararları büyürken Rusya'dan gelecek "ambargoda tek taraflı vazgeçme" kararının AB içinde geniş kitlelerde "Rusya ve Putin sempatisini arttıracağı" değerlendirmesi yapılıyor.