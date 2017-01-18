Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) eski direktör yardımcısı Michael Morell bir makalesinde, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) dinleme faaliyetlerini kamuoyuna ifşa eden Edward Snowden'ın ülkesine geri gönderilmesinin, 20 Ocak'ta görevi devralacak olan seçilmiş başkan Donald Trump için 'mükemmel bir yemin töreni hediyesi' olacağını savunmuştu.

Morell makalesinde şu ifadeleri kullanmıştı: "Rusya ve ABD arasında bir iade anlaşmasının olmadığının farkındayım. Fakat eminim ki (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Snowden'ı iade edecek bir yol bulacak kadar oluşturucudur."

'HERHALDE OTURMA İZNİNİN UZATILDIĞININ FARKINDA DEĞİL'

Morell'in çağrısına Facebook hesabından cevap veren Zaharova, şunları söyledi: "Eski bir CIA'ci için insanları birilerine hediye olarak vermek ve korunma arayanlardan vazgeçmek normal bir şey olabilir. Fakat Morell, herhalde Snowden'ın Rusya'daki oturum izninin iki yıl daha uzatıldığını bilmiyor."

İADE TALEBİ MORELL'İN İLK İNSANLIK DIŞI ÖNERİSİ DEĞİL'

Öte yandan 'Snowden'ın hediye edilmesi önerisinin' Morell'in ilk insanlık dışı teklifi olmadığını belirten Zaharova, CIA eski direktör yardımcısının geçen yıl Amerikan PBS kanalına verdiği bir röportajını da anımsattı. Morell röportajda Suriye'deki Rus personelin öldürülmesi amacıyla ABD yönetimine yerel grupları silahlandırması için çağrıda bulunmuştu.

SNOWDEN 3 YILDIR RUSYA'DA

Snowden 2013'te Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'na ait bir dizi belgeyi Washington Post ve Guardian gazetelerine sızdırmıştı. Bu belgeler, NSA'in ABD'de ve dünyada yapılan milyonlarca telefon görüşmesini ve yabancı liderleri izlediğini ortaya koymuştu. Sızdırmanın ardından Rusya'ya sığınan Snowden, burada üç yıllığına oturma izni almıştı.