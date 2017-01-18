Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Loic Garnier, Le Figaro'ya verdiği demeçte "Yapılan değerlendirmelere göre Suriye ve Irak'taki Fransız vatandaşlarının sayısı 700. Bölgede hayatını kaybeden Fransızların sayısı ise 232" dedi.

'DEAŞ SAFLARINDAKİ YABANCI MİLİTANLARIN SAYISI 12 BİNE GERİLEDİ'

Garnier, 2015'te Ortadoğu'da DEAŞ saflarında savaşan militan sayısının 30 bin olduğunu, bugün ise bu rakamın 12 bine gerilediğini belirtti.

‘DEAŞ'A EN FAZLA MİLİTAN GÖNDEREN ÜLKE FRANSA'

3 bin yabancı militanın Avrupalı olduğunu da kaydeden Fransız yetkili, "Belçika, nüfusuna oranla DEAŞ içindeki en yüksek temsile sahip ülke olsa da Fransa, AB genelinde DEAŞ'a en fazla militan gönderen ülke" diye konuştu.