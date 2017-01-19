Iraklı Sünni Şemmer aşireti sözcüleri, Musul Operasyonu ile birlikte Haşdi Şabi örgütünün Sünni gençlere yönelik eylemlerinde artış olduğunu söyledi. Tikrit’in DEAŞ’tan temizlenmesi operasyonunda görev alan Haşdi Şabi mensuplarına bir “barış yemeği” verdiklerini belirten aşiret sözcüleri, bu yemeğin ardından 300 gencin kaçırıldığını söyledi. Aşiret sözcüleri “Biz onlarla diyalog içerisinde girmek istedik ancak onlar hainlik yapmayı tercih etti. Şaşkınlık içerisindeyiz” diyerek olaya tepki gösterdi. Kaçırma olaylarının son iki yıldır devam ettiğini öne süren aşiret mensupları gençlerin akıbetinden endişe ettiklerini dile getirdi. Gençlerin aileleri ise, Şii terör örgütünün daha önce bölgede Sünni erkekleri öldürdüğünü aynı akıbetin çocuklarının başına gelmesinden korktuklarını ifade etti.
Haşdi Şabi 300 Sünni genci kaçırdı
19.01.2017 - 07:07 | Son Güncelleme: 19.01.2017 - 07:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ın Selahattin bölgesini terör örgütü DEAŞ’tan kurtarmak için iki yıldır operasyon düzenleyen İran komutasındaki Şii terör örgütü Haşdi Şabi’nin, bölgedeki Sünni gençleri zorla kaçırdığı bildirildi.
Etiketler : Haşdi Şabi,
439174 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/439174.aspx
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