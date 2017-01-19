Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Iraklı Sünni Şemmer aşireti sözcüleri, Musul Operasyonu ile birlikte Haşdi Şabi örgütünün Sünni gençlere yönelik eylemlerinde artış olduğunu söyledi. Tikrit’in DEAŞ’tan temizlenmesi operasyonunda görev alan Haşdi Şabi mensuplarına bir “barış yemeği” verdiklerini belirten aşiret sözcüleri, bu yemeğin ardından 300 gencin kaçırıldığını söyledi. Aşiret sözcüleri “Biz onlarla diyalog içerisinde girmek istedik ancak onlar hainlik yapmayı tercih etti. Şaşkınlık içerisindeyiz” diyerek olaya tepki gösterdi. Kaçırma olaylarının son iki yıldır devam ettiğini öne süren aşiret mensupları gençlerin akıbetinden endişe ettiklerini dile getirdi. Gençlerin aileleri ise, Şii terör örgütünün daha önce bölgede Sünni erkekleri öldürdüğünü aynı akıbetin çocuklarının başına gelmesinden korktuklarını ifade etti.